秋冬神級護髮！台酒生技推出雙專利「保養品級」護髮素，一瓶解決毛躁髮危機，通勤族必收！

每到秋冬，頭髮就開始鬧脾氣？早上精心吹好的髮型，騎車迎風吹，後腦勺彷彿剛跟龍捲風打了一架；到了辦公室更是悲劇，室內空調讓染燙過的頭髮更加毛躁，如何才能擁有一頭柔順精緻的秀髮？今年秋冬，台酒化身頭髮救星，把高CP值護髮推上新境界！「VINATA 米植醇賦活護髮素」把原本用在肌膚保養的雙專利成分直接升級到秀髮呵護裡，賦予秀髮前所未有的輕盈柔順。

「VINATA 米植醇賦活護髮素」把肌膚保養的雙專利成分，用來呵護秀髮。 圖／AI生成

秋冬保養新重點：頭髮不補水，比臉更顯老！

我們常聽說秋冬臉部肌膚保濕要加強，精華液、乳霜層層疊加不手軟，但很少有人想到：頭髮同樣面臨風乾、溫差、紫外線等重重傷害。毛躁乾澀的髮絲，不只會讓顏值大扣分，還會讓人看起來狀況不好、顯老沒精神。

如果肌膚需要被好好呵護，那秀髮也需要細緻的照顧。台酒生技的VINATA 米植醇賦活護髮素為此而生，把臉部保養概念移植到髮品上，讓保養不再只停留在臉，而是延伸到每一根髮絲。

秋冬頭髮與臉部肌膚同樣面臨風乾、溫差、紫外線等重重傷害，容易毛躁乾澀，需加強保養。 圖／shutterstock

肌膚等級的雙專利配方：「修護力+光澤＋彈性」一次升級

市面上的護髮素多半訴求柔順、滋潤，但台酒這次狠下功夫，把自家多年研發的雙專利成分搬進VINATA 米植醇賦活護髮素裡，堪稱是「髮界黑科技」。

超臨界米植醇萃取自台灣蓬萊米米糠，是台酒保養品的明星成分，如同髮絲的按摩師，能溫柔修護受損處，讓髮絲恢復柔軟彈性；酵玻肽 Sapitide® 則是台酒花了十年以上研發的珍貴成分，從發酵穀米中萃取，含小分子胜肽、胺基酸與微量元素，能深入滋養，改善乾燥受損髮質。台酒雙調理專利「超臨界米植醇 × 酵玻肽 Sapitide®」兩者結合，就像是給髮絲做了「奢華級SPA」，柔順度上升、彈性回歸，體驗後，髮質真的會變得很不一樣！

台酒雙調理專利「超臨界米植醇 × 酵玻肽 Sapitide®」兩者結合，提供髮絲一場奢華級SPA。 圖／shutterstock

修護果油+格拉斯玫瑰香氣，為洗頭增添優雅儀式感

秋冬的髮絲總特別敏感，稍不注意就乾燥、毛躁、失去光澤。VINATA 米植醇賦活護髮素精選三款修護果油添加，以近乎保養品級的細膩質地，為受損髮帶來真正的救贖。源自非洲的馬魯拉果油如沙漠裡的保濕奇蹟，輕盈卻深度滋潤；有機乳木果油以絲滑的包覆感修護乾裂髮尾，彷彿替髮絲做了一次密集護理；而有機印加果種子油則讓每一縷髮絲重新拾回光澤，柔順亮澤得像開啟柔焦濾鏡。再搭配維生素B5與水解大豆蛋白的深層滲透，猶如為髮絲披上一層看不見的保護膜，使觸感回到柔軟、順滑的理想狀態。

VINATA 米植醇賦活護髮素精選三款修護果油添加，搭配維生素B5與水解大豆蛋白，使秀髮回復柔軟、順滑。 圖／shutterstock

而迷人之處不止於觸覺，VINATA 米植醇賦活護髮素以格拉斯玫瑰香調描繪出髮品的高級靈魂，清新淡雅，卻帶著細緻的層次與持久度。洗後香氣像剛走出法式香氛沙龍，讓日常也能擁有儀式感般的精緻質地。

VINATA米植醇賦活護髮素有台酒品牌背書與嚴格品質把關，兼具實力與高CP值。 圖／台酒生技 提供

這個秋冬，不管你是長髮控、短髮系，還是每天與安全帽為伍的通勤族，都值得讓髮絲享受一次「保養品級」的奢華呵護。VINATA米植醇賦活護髮素不只有台酒老字號品牌背書與嚴格品質把關，更兼具實力與高CP值，一瓶搞定挑剔的髮絲，是四季柔順髮的秘密武器。

哪裡買？

上網搜尋VINATA米植醇賦活護髮素

網購通路：

蝦皮：https://eshop-ttl.com/shopee_VINATA護髮素

樂天市場：https://eshop-ttl.com/樂天購物_VINATA護髮素

台酒購物網：https://eshop-ttl.com/台酒_VINATA護髮素

實體通路：台酒營業據點

