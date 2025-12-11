不曾臉歪嘴斜！60多歲女裁縫突視力模糊…就醫驚見「非典型中風」

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
神經內科醫師張峻誠說，這名非典中風患者的右側中大腦動脈阻塞而影響到視野。圖／李綜合醫院提供
60多歲婦人從事裁縫針織代工多年，日前因突然視力模糊、左手麻木就醫，原以為只是眼睛問題，就診時沒想到竟是「非典型中風」；醫師提醒，中風不一定會出現臉歪嘴斜的典型症狀，民眾若有異常應立即就醫，把握黃金治療時間，目前該患者經過治療後，正逐漸恢復健康中。

大甲李綜合醫院指出，這名婦人平時在家做裁縫代工，論件計酬維生，一個多月前，她突然感到視力模糊，針線無法順利對準裁縫車，原本1小時能完成6件裁縫品，後來每小時只能做1件，工作效率大幅下降；起初前往眼科就診，但醫師檢查後認為眼睛沒有異狀，使用眼藥水後情況依然沒有改善，直到最近出現左手麻木、說話稍微不清楚等症狀，才再次就醫。

神經內科醫師張峻誠問診後，研判可能是中風症狀，立即安排電腦斷層檢查，果然發現右側中大腦動脈阻塞。進一步進行核磁共振檢查後發現，婦人1個多月前視力模糊時，其實已經第一次中風了，只是範圍較小，幸運地沒有出現手腳無力、無法行走等明顯症狀；醫檢後確認三高控制不佳是主因。

婦人指出，得知診斷非典型中風後，因為可以正常走路，堅信「我怎麼可能中風」，還特地跑到醫學中心求證，得到相同診斷後才接受事實，經過治療後逐漸恢復健康，張峻誠表示，檢查報告顯示婦人患有三高問題，尤其膽固醇嚴重超標，平時沒有好好控制，幸運的是阻塞範圍沒有持續擴大。

張峻誠強調，非典型中風的症狀不同於常見的臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清，民眾若是出現突然視野缺損或視力模糊、突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變、單側肢體不自主運動，都屬於非典型的中風表現，應把握中風黃金治療時間是3小時，症狀出現後越早送醫，治療效果越好。

