擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

台灣西部沿海昨(10)日傍晚出現罕見天象！多位民眾在在Threads分享，於台中、台南、漁光島、高雄港等地拍下海面上一條整齊延伸、如一道巨大高牆般的黑色雲層，不少人形容此情景像在台灣海峽「築起一道牆」、「進擊的巨人」、「瑪麗亞之牆」、「台海版DMZ」(Demilitarized Zone，非軍事區)，因為畫面相當震撼，引發大批網友討論。

有網友於高雄港58號碼頭上拍到整片雲層宛如平直的黑色屏障壓在海平面上，直呼：「從沒看過這種現象，這是雲嗎？怎麼黑了一整排？」也有台南網友拍到一堵海上巨牆的景象：「這什麼奇景？感覺像一片牆擋住了中國大陸。」

不少網友也在留言區分享同樣景象，證實此雲層的跨度驚人，「大到手機畫面都裝不下」、「感覺中國大陸被隔開了」、「那是雲嗎？怎麼黑成這樣」、「像要翻牆」、「活了35年沒看過」、「超像進擊的巨人」。

類似景象也在2019年12月發生過，《聯合新聞網》曾有報導，當時南部氣象中心表示，這是海邊的「雲線」，因為晚間天空晴朗，而夜晚的輻射冷卻產生較冷、較重、密度較高的空氣，在陸地上空產生相對高壓區，高壓區內的空氣被擠壓向外流，到海面上就形成陸風，陸風前緣把海表面濕暖空氣舉升，於是形成民眾看見的這一長條連續的「雲牆」。

氣象中心表示，這在夏、冬之際皆有可能發生，必須剛好要有氣流才會形成此情景。

藝人譚艾珍也在臉書分享她於台南漁光島拍下的景象，表示彷彿海面上升、雲層整齊得驚人，夜幕低垂後顏色深沉得像油畫，「宇宙無時無刻都在讓人類驚豔的變化！」

