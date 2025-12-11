快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

聯合新聞網／ 綜合報導
譚艾珍分享昨日傍晚於台南漁光島拍下的景象，表示海面仿佛上升、雲層整齊得驚人，夜幕低垂後顏色深沉得像油畫。 圖擷自譚艾珍臉書
譚艾珍分享昨日傍晚於台南漁光島拍下的景象，表示海面仿佛上升、雲層整齊得驚人，夜幕低垂後顏色深沉得像油畫。 圖擷自譚艾珍臉書

台灣西部沿海昨(10)日傍晚出現罕見天象！多位民眾在在Threads分享，於台中、台南、漁光島、高雄港等地拍下海面上一條整齊延伸、如一道巨大高牆般的黑色雲層，不少人形容此情景像在台灣海峽「築起一道牆」、「進擊的巨人」、「瑪麗亞之牆」、「台海版DMZ」(Demilitarized Zone，非軍事區)，因為畫面相當震撼，引發大批網友討論。

有網友於高雄港58號碼頭上拍到整片雲層宛如平直的黑色屏障壓在海平面上，直呼：「從沒看過這種現象，這是雲嗎？怎麼黑了一整排？」也有台南網友拍到一堵海上巨牆的景象：「這什麼奇景？感覺像一片牆擋住了中國大陸。」

不少網友也在留言區分享同樣景象，證實此雲層的跨度驚人，「大到手機畫面都裝不下」、「感覺中國大陸被隔開了」、「那是雲嗎？怎麼黑成這樣」、「像要翻牆」、「活了35年沒看過」、「超像進擊的巨人」。

類似景象也在2019年12月發生過，《聯合新聞網》曾有報導，當時南部氣象中心表示，這是海邊的「雲線」，因為晚間天空晴朗，而夜晚的輻射冷卻產生較冷、較重、密度較高的空氣，在陸地上空產生相對高壓區，高壓區內的空氣被擠壓向外流，到海面上就形成陸風，陸風前緣把海表面濕暖空氣舉升，於是形成民眾看見的這一長條連續的「雲牆」。

氣象中心表示，這在夏、冬之際皆有可能發生，必須剛好要有氣流才會形成此情景。

藝人譚艾珍也在臉書分享她於台南漁光島拍下的景象，表示彷彿海面上升、雲層整齊得驚人，夜幕低垂後顏色深沉得像油畫，「宇宙無時無刻都在讓人類驚豔的變化！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

天空 台灣海峽 台南 高雄港 譚艾珍

延伸閱讀

超夢幻！機上捕捉罕見「小飛機餅乾」套彩虹圈 布羅肯奇景可遇不可求

香港天空驚見「紅橋」橫貫天際 神秘雲層方向直指宏福苑大火

「我司」是支語？社群掀起源論戰 考古文揭台灣正確用語才夠禮貌

退休校長登玉山後四峰失聯身亡 雪羊批6年前悲劇重演：政府長期未正視

相關新聞

首波大陸冷氣團周六南下全台降溫有感 氣象署：下周一清晨低溫探10度

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今下半天東北季風稍微增強到周六，隨後大陸冷氣團南下影響到下周一。周四到周六北東陰雨、天氣...

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

台灣西部沿海昨(10)日傍晚出現罕見天象！多位民眾在在Threads分享，於台中、台南、漁光島、高雄港等地拍下海面上一條整齊延伸、如一道巨大高牆般的黑色雲層，不少人形容此情景像在台灣海峽「築起一道牆」、「進擊的巨人」、「瑪麗亞之牆」、「台海版 DMZ」(Demilitarized Zone，非軍事區)，因為畫面相當震撼，引發大批網友討論。

卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用

卡式爐因為使用方便，平時露營、在家煮火鍋，甚至在停電、地震等緊急狀況時都派得上用場，成為不少家庭的常備物品。不過，據日媒FNN報導，卡式爐其實有「使用年限」，就算長期未用，也可能因零件老化而產生風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。