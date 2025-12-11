首波大陸冷氣團周六南下全台降溫有感 氣象署：下周一清晨低溫探10度

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今下半天東北季風稍微增強到周六，隨後大陸冷氣團南下影響到下周一。周四到周六北東陰雨、天氣涼。下周日周一冷氣團乾冷，下周一清晨中部以北及宜蘭低溫普遍只有12-14度，南部及台東約14-16度，由於下周日轉乾清晨有輻射冷卻影響，溫度再低2度，感受偏冷。周六到下周日中部以北3500公尺高山可能結冰、降雪。

降雨趨勢方面，黃恩鴻指出，今各地晴到多雲，但受東北季風影響，下半天迎風面北部及東部轉雨，中南部多雲到晴。周五到周六持續受東北季風影響，且水氣增加，北部和東半部陰雨，但基隆北海岸及大台北山區降雨比較持續，周六中部山區有雨，其他地區仍是晴到多雲，可見到陽光。

至於下周日、下周一到下周二受冷氣團影響，黃恩鴻說，水氣減少，周日北部轉乾，只有東半部零星雨；下周三再受東北季風影響，仍以迎風面及東半部零星降雨為主，西半部天氣穩定，多雲到晴。今起到下周三中南部天氣變化不大，都可見到陽光。北部及東半部水氣比較多，下周日之後才轉乾，可見到陽光。

黃恩鴻指出，溫度方面，北部今下半天隨東北季風增強，溫度略降一些，周五及周六一整天都偏濕涼；但周六下半天大陸冷氣團南下，一路影響到下周一，全台都可感受溫度明顯下降，特別是下周日及下周一清晨是冷空氣最強的時候。下周一清晨中部以北及宜蘭低溫普遍只有12-14度，南部及台東約14-16度，由於下周日轉乾清晨有輻射冷卻影響，溫度再低2度，感受偏冷。

黃恩鴻指出，下周一白天冷空氣逐漸減弱，加上可見陽光，溫度逐漸回升；下周二到周三都是可見陽光、溫暖舒適天氣型態，下周三再一小波東北季風增強，只有北部受影響高溫略降一些些。 未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 天氣提醒。圖／中央氣象署提供 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

