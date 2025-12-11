快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六起受到大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。聯合報系資料照
周六起受到大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。聯合報系資料照

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今下半天東北季風稍微增強到周六，隨後大陸冷氣團南下影響到下周一。周四到周六北東陰雨、天氣涼。下周日周一冷氣團乾冷，下周一清晨中部以北及宜蘭低溫普遍只有12-14度，南部及台東約14-16度，由於下周日轉乾清晨有輻射冷卻影響，溫度再低2度，感受偏冷。周六到下周日中部以北3500公尺高山可能結冰、降雪。

降雨趨勢方面，黃恩鴻指出，今各地晴到多雲，但受東北季風影響，下半天迎風面北部及東部轉雨，中南部多雲到晴。周五到周六持續受東北季風影響，且水氣增加，北部和東半部陰雨，但基隆北海岸及大台北山區降雨比較持續，周六中部山區有雨，其他地區仍是晴到多雲，可見到陽光。

至於下周日、下周一到下周二受冷氣團影響，黃恩鴻說，水氣減少，周日北部轉乾，只有東半部零星雨；下周三再受東北季風影響，仍以迎風面及東半部零星降雨為主，西半部天氣穩定，多雲到晴。今起到下周三中南部天氣變化不大，都可見到陽光。北部及東半部水氣比較多，下周日之後才轉乾，可見到陽光。

黃恩鴻指出，溫度方面，北部今下半天隨東北季風增強，溫度略降一些，周五及周六一整天都偏濕涼；但周六下半天大陸冷氣團南下，一路影響到下周一，全台都可感受溫度明顯下降，特別是下周日及下周一清晨是冷空氣最強的時候。下周一清晨中部以北及宜蘭低溫普遍只有12-14度，南部及台東約14-16度，由於下周日轉乾清晨有輻射冷卻影響，溫度再低2度，感受偏冷。

黃恩鴻指出，下周一白天冷空氣逐漸減弱，加上可見陽光，溫度逐漸回升；下周二到周三都是可見陽光、溫暖舒適天氣型態，下周三再一小波東北季風增強，只有北部受影響高溫略降一些些。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 東北季風

首波大陸冷氣團周六南下全台降溫有感 氣象署：下周一清晨低溫探10度

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今下半天東北季風稍微增強到周六，隨後大陸冷氣團南下影響到下周一。周四到周六北東陰雨、天氣...

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

台灣西部沿海昨(10)日傍晚出現罕見天象！多位民眾在在Threads分享，於台中、台南、漁光島、高雄港等地拍下海面上一條整齊延伸、如一道巨大高牆般的黑色雲層，不少人形容此情景像在台灣海峽「築起一道牆」、「進擊的巨人」、「瑪麗亞之牆」、「台海版 DMZ」(Demilitarized Zone，非軍事區)，因為畫面相當震撼，引發大批網友討論。

卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用

卡式爐因為使用方便，平時露營、在家煮火鍋，甚至在停電、地震等緊急狀況時都派得上用場，成為不少家庭的常備物品。不過，據日媒FNN報導，卡式爐其實有「使用年限」，就算長期未用，也可能因零件老化而產生風險。

