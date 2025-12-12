All-on-4一日全口重建療程怎麼選？醫揭成功關鍵掌握三要點！

快訊

文／ 張念慈 提供

歐仕美牙醫診所院長康智為醫師強調，一日全口重建「掌握三關鍵」才能避免多花費、找回正常好生活。 圖／歐仕美牙醫診所 提供

缺牙、牙周病、咬不動讓人好困擾，All-on-4成為許多患者治療首選。但為什麼有人全口重建做得好、有人卻慘痛收場？歐仕美牙醫診所院長康智為醫師強調，一日全口重建「掌握三關鍵」才能避免多花費、找回正常好生活。

康智為醫師指出，All-on-4免補骨、手術次數少、恢復快。 圖／歐仕美牙醫診所 提供

活動假牙 vs. 傳統植牙：為什麼越來越多人改選 All-on-4？

康智為醫師表示，活動假牙雖然費用較低，但異物感強、咬不動、卡食物、易鬆動，是患者最常抱怨的原因；傳統全口植牙則需大量植體、補骨、補牙齦，療程冗長、費用高、恢復慢。

All-on-4 的核心理念，是將 4至6 支植體以特定角度置入骨頭最穩定的位置，避開缺骨區，免補骨、手術次數少、恢復快。患者通常能在手術當天裝上臨時假牙，大幅減少生活不便。

康智為醫師指出，All-on-4 一日全口重建具有三大優勢。 圖／歐仕美牙醫診所 提供

All-on-4 的三大優勢：不只是快，而是更精準

康智為醫師綜合臨床經驗，指出All-on-4 一日全口重建的三大優勢包括：

1 免補骨、費用更可控
不用進行大範圍補骨，且植體數量需求較少，可減少手術風險與整體花費。

2 一次完成療程、恢復期短
諮詢、數位掃描、手術與配戴臨時假牙能在一天內完成，避免反覆看診的不便。

3 心理負擔較小、生活立即改善
缺牙者最困擾的常是外觀與飲食受限，一日重建在一天之內便可立即恢復笑容與基本咀嚼，不需承受多次手術的壓力。

此外，在安全性方面，國際期刊 18 年追蹤研究顯示：All-on-4 經過10年植體存活率達 96.9%，18年仍高達 93%，都佐證All-on-4 不是捷徑，而是經證實有效的技術，只要由熟悉系統的團隊執行，能兼顧速度與安全。

康智為醫師提醒，若民眾正在比較不同診所的療程，務必確認三項關鍵。 圖／歐仕美牙醫診所 提供

做 All-on-4 之前一定要問的三件事

康智為醫師提醒，若民眾正在比較不同診所的療程，請先確認以下三項關鍵：

1 慎選植牙醫師
受過完整訓練，經驗豐富的醫師可以根據客戶口腔狀況，進行全方位評估與規劃，選擇合適植體，並精準執行每個手術步驟！

另外，優秀的植牙醫師也會提供完善的術後服務，像是於術後衛教植牙護理方式，並主動安排回診時間，以持續追蹤客戶情況，一旦出現術後感染等問題，便能立即進行有效處理。

植牙手術前，醫師透過植牙軟體預先規劃，植體尺寸、角度、植入深度等計劃內容。 圖／歐仕美牙醫診所 提供

2 診所持續提升設備效能
在牙科診療中，診所設備的效能直接影響檢查、量測與手術的精準度。設備越精良，醫師在每個步驟的判斷就越穩定，治療結果也更可預測。過去徒手治療會受到肉眼視野或經驗值，容易出現不確定性。現代牙科走向數位化，以高解析影像、精準量測與術前模擬取代傳統的經驗猜測。這些工具能補足徒手的盲點，讓醫師在治療中更精準、安全，同時降低風險，為患者帶來更安心、品質更高的療程體驗。

3 是否具備完善的術後追蹤與保固？
一日重建並非「一次做完」，後續仍需：咬合調整、螺絲檢查、假牙保養、定期X光追蹤等等，透過術後回診可以讓醫師檢查植體穩定性和口腔健康，及早發現可能的問題。康智為醫師提醒，真正負責任的團隊，是陪伴患者五年、十年、甚至十年以上。

歐仕美牙醫診所院長康智為醫師強調，All-on—4一日全口重建「掌握三關鍵」才能避免多花費、找回正常好生活。 圖／歐仕美牙醫診所 提供

選對團隊比選療程更重要

康智為醫師強調，All-on-4 一日全口重建是成熟、有效、具國際研究支持的療程，但成功與否關鍵在於：醫師臨床經驗是否到位、數位設備、術後照護是否完整。

當社會對植牙安全性越來越關注，選擇具備原廠認證、數位技術、完整訓練與多年經驗的醫療團隊，才是真正能讓民眾安心、讓手術結果長期穩定的關鍵。<

例如康智為醫師帶領的歐仕美牙醫診所團隊，就因為專精 All-on-4，加上近10年All-on-4實務經驗、累積豐富的成功臨床案例，完成眾多高難度手術，不少患者特地遠從外地前來求診，成為許多全口缺牙患者選擇「一日完成重建」的診所首選。

