深山救援大突破！台東推野外救護包 救護員能現場用藥救命

台東山區幅員廣、地形難行，山難與野外救援案件時常發生。為提升偏遠山區的緊急醫療，縣府日前召開「緊急醫療救護諮詢委員會」，由消防局與衛生局合作，邀集急診醫師、護理師公會及消防救護團隊，討論並通過「野外救護包整備計畫」。後續將送衛福部核准後正式上路。

消防局長管建興表示，這項計畫能明顯提升野外救援的醫療能力。衛生局長孫國平也特別提醒用藥安全，像是磺胺類藥物，一定要先確認患者是否有過敏史，才能放心使用。他們共同強調，透過跨單位合作，要讓台東山區居民與登山客，都能享有更安心的安全防護網。

台東不少救援現場都位於溪谷、林道或高山地形，不但交通不便，連手機常常沒訊號。救難人員往往得背著裝備步行好幾個小時才能抵達，還得在現場滯留等待後送。過去因為裝備與法規限制，遇到患者疼痛、過敏反應或高山症，救護人員能提供的處置有限，只能「撐住」等醫療資源到場。

新的計畫則把「野外救護包」分成「基本生命支持包（BLS）」和「進階生命支持包（ALS）」2種版本。未來通過訓練的中級救護技術員可攜帶BLS包，協助隊友做基本的口服藥物處置；而高級救護技術員則能攜帶ALS包，在醫療指導下，可給予急性高山症、嚴重過敏、創傷性休克、氣喘、嘔吐等狀況所需的口服或注射藥物。

這代表台東第一線的救護人員，未來將具備「延時照護」的能力，也就是在長時間搬運與等待醫療支援的過程中，仍能穩定患者狀況，提高存活率。

