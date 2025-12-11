快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

明明打過疫苗！全身紅疹「以為蚊蟲叮咬」⋯8歲童就醫確診水痘 醫這樣說

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘常見症狀為從頭皮、臉部、軀幹開始出現皮疹，並向四肢蔓延，由於初期型態為「紅色丘疹」，容易被誤認為蟲咬、過敏，後續病人身上會出現水疱，型態有如「玫瑰花瓣上的露珠」。圖／書田診所提供
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘常見症狀為從頭皮、臉部、軀幹開始出現皮疹，並向四肢蔓延，由於初期型態為「紅色丘疹」，容易被誤認為蟲咬、過敏，後續病人身上會出現水疱，型態有如「玫瑰花瓣上的露珠」。圖／書田診所提供

8歲童小慈赴南部旅遊，返回北部後，發現四肢及全身出現多處紅疹，父親懷疑是鄉間蚊蟲叮咬，但紅腫二、三日後均未消退，雖有流鼻水症狀，但沒有發燒、咳嗽或頭痛，就醫檢查時體溫也在正常範圍，醫師觀察其臉部、軀幹及四肢紅疹樣態，除少數丘疹，也有透明小水疱，診斷為水痘感染。醫師提醒，即使曾接種公費水痘疫苗，也可能被傳染水痘。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘常見症狀為從頭皮、臉部、軀幹開始出現皮疹，並向四肢蔓延，由於初期型態為「紅色丘疹」，容易被誤認為蟲咬、過敏，而延誤就醫，隨病程進展，病人身上會出現水疱，型態有如「玫瑰花瓣上的露珠」，後續水疱會乾枯、結痂。水痘患者伴隨症狀包括發燒、倦怠及頭痛，其傳染力極強，可能透過飛沫及空氣傳染，潛伏期約為2周。

蘇軏提到，患者小慈曾接種疫苗，因此症狀輕微，給藥並建議在家隔離休養，4天後回診病灶均已結痂，我國自2004年開始，針對未滿1歲幼兒全面施打一劑水痘疫苗，具統計施打一劑水痘疫苗保護力約86%，也就是即使接種疫苗，仍有得到水痘機會，若自費接種第二劑水痘疫苗，保護力可提升至98%，打過疫苗兒童得到水痘，通常症狀輕微、較少發燒，出現併發症機率也較低。

成人感染水痘症狀，則比孩童嚴重。蘇軏表示，成人水痘患者偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此懷疑感染水痘食，應積極治療，且未接種過疫苗、也未得過水痘的成年民眾，建議就醫評估是否接種疫苗。水痘病毒傳染力強，出疹前5日到病灶結痂為止，均有傳染力，患者即使症狀不嚴重也應加強清潔，並留在家中休息、勿出入公共場所，以免更多人遭感染。

疫苗 患者 醫師

延伸閱讀

國光生CDMO 大躍進

小孩怕打針？鼻噴劑流感疫苗成神隊友 如隱形口罩拉長保護降低重症

否認痛罵助理逼撤簽助理費撤案連署 劉書彬：僅提醒好好思考

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。

卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用

卡式爐因為使用方便，平時露營、在家煮火鍋，甚至在停電、地震等緊急狀況時都派得上用場，成為不少家庭的常備物品。不過，據日媒FNN報導，卡式爐其實有「使用年限」，就算長期未用，也可能因零件老化而產生風險。

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。