快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

聽新聞
0:00 / 0:00

北部東半部明後轉雨 天氣風險：冷氣團周六南下周日急凍3天探10度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周六大陸冷氣團南下逐漸降溫，下周日轉乾周一清晨低溫探10度。本報資料照片
周六大陸冷氣團南下逐漸降溫，下周日轉乾周一清晨低溫探10度。本報資料照片

天氣又要有變化了，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，東北季風逐漸增強，晚間北東雲增局部短暫雨，明後水氣多。周六大陸冷氣團南下逐漸降溫，下周日轉乾周一清晨低溫探10度。

歐宗學指出，今天東北季風南下，預估中午過後開始增強。這波東北季風強度偏弱，降溫有限且初期水氣不多。下午迎風面北部、東半部地區雲量才會增多，入夜以後在地形上就可能開始有局部短暫雨。

歐宗學表示，明持續受東北季風影響，水氣增多，北部、東半部普遍轉為多雲或陰，並有局部短暫雨。這兩天北部地區低溫變化不大，甚至因雲量增多影響輻射冷卻有回升趨勢，白天高溫則因雲量增加下降，日夜溫差縮小。中南部由於晴朗穩定，早晚之間氣溫變化相當劇烈，需注意日夜溫差。

周六大陸冷氣團就會逐漸南下，東北季風帶來的風速更強，歐宗學說，陰雨天氣範圍會更廣，累積雨量再多一些。預估下周日清晨逐漸轉乾，白天北部、東半部陸續撥雲見日，偏乾穩定環境可望持續到下周二、三。中南部仍可維持晴到多雲。

氣溫方面，歐宗學說，周六冷氣團南下就會帶來冷空氣，配合水氣偏多，迎風面北部、東北部會由濕冷型態開始，中午高溫還有21-22度，下午就會持續降溫、越晚越冷，夜間市區低溫就會下探15-16度，郊區可能會再更低一些。中南部、花東白天對溫暖，預估入夜以後才會逐漸降溫。

歐宗學指出，下周日冷空氣最強，環境開始轉乾，迎風面從濕冷型態轉為乾冷，進入最低溫，預估北部、東北部白天高溫只剩下15-16度，中部、花東19-21度，南部仍有23-25度。入夜以後氣溫進一步下降，且雲量減少以後輻射冷卻效應將帶來更明顯低溫，台南以北的市區低溫都將下探13-14度，高屏、花東大約15-17度，在空曠郊區或海拔稍高地區，不排除出現10度左右極端低溫。

歐宗學表示，下周一冷空氣開始減弱，早晚仍有相似低溫出現機會，主要回溫表現在白天，各地高溫都將回到20度以上。下周二冷空氣持續減弱，清晨仍有較低氣溫，但白天回暖感受更明顯，日夜溫差又會明顯擴大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 東北季風

延伸閱讀

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

今起兩波東北季風周六入冬最強 鄭明典po圖解釋了

今晚起北台轉雨 周六起首波大陸冷氣團南下周日起三天低溫探10度以下

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。

卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用

卡式爐因為使用方便，平時露營、在家煮火鍋，甚至在停電、地震等緊急狀況時都派得上用場，成為不少家庭的常備物品。不過，據日媒FNN報導，卡式爐其實有「使用年限」，就算長期未用，也可能因零件老化而產生風險。

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。