北部東半部明後轉雨 天氣風險：冷氣團周六南下周日急凍3天探10度

天氣又要有變化了，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，東北季風逐漸增強，晚間北東雲增局部短暫雨，明後水氣多。周六大陸冷氣團南下逐漸降溫，下周日轉乾周一清晨低溫探10度。

歐宗學指出，今天東北季風南下，預估中午過後開始增強。這波東北季風強度偏弱，降溫有限且初期水氣不多。下午迎風面北部、東半部地區雲量才會增多，入夜以後在地形上就可能開始有局部短暫雨。

歐宗學表示，明持續受東北季風影響，水氣增多，北部、東半部普遍轉為多雲或陰，並有局部短暫雨。這兩天北部地區低溫變化不大，甚至因雲量增多影響輻射冷卻有回升趨勢，白天高溫則因雲量增加下降，日夜溫差縮小。中南部由於晴朗穩定，早晚之間氣溫變化相當劇烈，需注意日夜溫差。

周六大陸冷氣團就會逐漸南下，東北季風帶來的風速更強，歐宗學說，陰雨天氣範圍會更廣，累積雨量再多一些。預估下周日清晨逐漸轉乾，白天北部、東半部陸續撥雲見日，偏乾穩定環境可望持續到下周二、三。中南部仍可維持晴到多雲。

氣溫方面，歐宗學說，周六冷氣團南下就會帶來冷空氣，配合水氣偏多，迎風面北部、東北部會由濕冷型態開始，中午高溫還有21-22度，下午就會持續降溫、越晚越冷，夜間市區低溫就會下探15-16度，郊區可能會再更低一些。中南部、花東白天對溫暖，預估入夜以後才會逐漸降溫。

歐宗學指出，下周日冷空氣最強，環境開始轉乾，迎風面從濕冷型態轉為乾冷，進入最低溫，預估北部、東北部白天高溫只剩下15-16度，中部、花東19-21度，南部仍有23-25度。入夜以後氣溫進一步下降，且雲量減少以後輻射冷卻效應將帶來更明顯低溫，台南以北的市區低溫都將下探13-14度，高屏、花東大約15-17度，在空曠郊區或海拔稍高地區，不排除出現10度左右極端低溫。

歐宗學表示，下周一冷空氣開始減弱，早晚仍有相似低溫出現機會，主要回溫表現在白天，各地高溫都將回到20度以上。下周二冷空氣持續減弱，清晨仍有較低氣溫，但白天回暖感受更明顯，日夜溫差又會明顯擴大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

