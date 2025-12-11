快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周六首波大陸冷氣團南下，下周日、下周一各地天氣明顯轉冷。本報資料照片
周六首波大陸冷氣團南下，下周日、下周一各地天氣明顯轉冷。本報資料照片

周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。

「林老師氣象站」指出，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估在14日(下周日)晚間至15日(下周一)清晨期間，降溫最為顯著，全台各地將會冷得非常有感。

「林老師氣象站」指出，中部以北地區最低溫預測約落在11至13度，南部及東部地區最低溫也只剩13至14度；沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降個1至2度。由於15日之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，台灣各地夜間與清晨體感溫度，格外寒冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 美國

延伸閱讀

今起兩波東北季風周六入冬最強 鄭明典po圖解釋了

今晚起北台轉雨 周六起首波大陸冷氣團南下周日起三天低溫探10度以下

首波冷氣團周末南侵 周日晚到下周一晨最凍 全台都有感

入冬首波冷氣團要來了 全台大降溫 周末高山追雪注意安全

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修

周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。

卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用

卡式爐因為使用方便，平時露營、在家煮火鍋，甚至在停電、地震等緊急狀況時都派得上用場，成為不少家庭的常備物品。不過，據日媒FNN報導，卡式爐其實有「使用年限」，就算長期未用，也可能因零件老化而產生風險。

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。