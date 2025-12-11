聽新聞
入冬最強冷空氣周日晚急凍 粉專：低溫再下修
周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。氣象粉專「林老師氣象站」今指出，今低溫再下修。
「林老師氣象站」指出，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估在14日(下周日)晚間至15日(下周一)清晨期間，降溫最為顯著，全台各地將會冷得非常有感。
「林老師氣象站」指出，中部以北地區最低溫預測約落在11至13度，南部及東部地區最低溫也只剩13至14度；沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降個1至2度。由於15日之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，台灣各地夜間與清晨體感溫度，格外寒冷。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
