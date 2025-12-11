今起兩波東北季風周六入冬最強 鄭明典po圖解釋了

本周還有兩波東北季風影響，中央氣象署指出，今天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上。周六起受到首波大陸冷氣團影響，下周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度，另周六晚間至下周一清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書po了天氣圖-雙高壓，指出氣象署的地面天氣圖，陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050，左邊1054，這就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。

鄭明典指出，右邊的高壓偏北出海，會給台灣帶來東北季風增強，水氣高但降溫較不顯著；左邊的高壓會沿著青藏高原先往東再往南，會給台灣帶來「快速降溫」，天氣偏乾冷。除了高壓以外，預報員還在台灣北方打了一個紅色的"L"，那是標示台灣附近有低壓發展的跡象。

鄭明典指出，低壓的逆時針環流對冷空氣的南移很關鍵，這一區有低壓發展跡象，但是要到13日才會比較明顯的發展，低壓展會加強低壓西側的北風，使冷空氣影響到更南邊的地方。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

