今晚起北台轉雨 周六起首波大陸冷氣團南下周日起三天低溫探10度以下

北台天氣又要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，台灣陸地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。

今日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度及東部14至30度。

吳德榮說，今晚至明日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周六(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下周(14)日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下周日至周二(16日)晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下周日晚、周一(15日)晨及下周二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮指出，下周二白天起至周三(17日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。