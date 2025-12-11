快訊

獨／歌手邱軍酒駕釀死控媒體公審不想國民審判 法官駁回：新聞自由

人工生殖法草案 女女同婚適用 單身女性也納入 確定脫鉤代孕

今晚起北台轉雨 周六起首波大陸冷氣團南下周日起三天低溫探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周六起入冬最強、首波大陸冷氣團南下，周日起三天低溫探10度以下。本報資料照片
周六起入冬最強、首波大陸冷氣團南下，周日起三天低溫探10度以下。本報資料照片

北台天氣又要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，台灣陸地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。

今日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度及東部14至30度。

吳德榮說，今晚至明日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周六(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下周(14)日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下周日至周二(16日)晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下周日晚、周一(15日)晨及下周二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮指出，下周二白天起至周三(17日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 吳德榮

延伸閱讀

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

入冬最強冷空氣周六下午抵達 吳德榮：低溫挑戰10度以下

周末天氣好轉 吳德榮：下周一再變天下周末恐挑戰大陸冷氣團

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

人工生殖法草案 女女同婚適用

行政院會今擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，適用範圍擴及女同志配偶、滿十八歲單身女性，爭議較大的代理孕母確定脫鉤處理。...

健康主題館／常腹瀉是腸道壞菌過多？觀察糞便3重點更重要

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。振興醫院大腸直腸外...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。