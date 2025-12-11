聽新聞
0:00 / 0:00
Beautiful Life來台卡司公開
由聯合數位文創舉辦的韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」明年四月二十四日至五月三日於台北市藝文推廣處城市舞台演出。雙人套票九折。
主辦單位近日於官網公布卡司陣容，「春植」一角由金元真與申晶允輪流演出。金元真兼具編劇、導演與演員背景，曾參與「屍速列車」、「一九八七」等電影；申晶允則以「絕妙的遺產」、「紅色高跟鞋」等作品深受觀眾喜愛。「順玉」一角由金顯智與有人輪流演出。金顯智為新生代演員，代表作品包括「好運羅曼史」、「Liar」等舞台劇；有人則活躍於影視舞台，曾演出「模範計程車二」、「照明商店」。
購票請上udn售票網https://pse.is/8fgqfg
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言