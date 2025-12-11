聽新聞
中央開記者會未邀基隆 謝國樑：沒被告知水質檢驗結果

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

針對基隆自來水遭汙染案，經濟部、環境部昨天上午開記者會宣布水質檢驗符合標準，基隆市長謝國樑說，市府從頭到尾都沒有被告知水質檢驗結果，「如果我是中央，一定會把這件事情納入地方政府」。

環境部指汙染元凶疑為廢油汙水收運清理的業者，基隆市府說，本案仍在偵查中，待偵查結束後會對外說明。基隆地檢署低調不回應，持續依證據調查中。

自來水油汙染上月影響基隆和新北汐止逾十五萬用水戶，中央部會表示水質檢驗都符合標準，宣布今天上午八時恢復抽水。基隆市府表示，台水事先並未告知市長謝國樑及市府單位要說什麼，市府是看直播才知道，台水宣布水質複驗都符合標準及要恢復抽水的時間這兩件事。

據了解，謝國樑昨一早在市府主持會議，各單位研議如何加強清查上中下游監視設備追查可疑廠商，會議中才由看直播記者會的市府人員轉告才得知中央宣布要復水。經濟部記者會後有傳送新聞稿給基隆市政府工務處，告知記者會內容及恢復抽水時間，之後沒有再另行通知其他事項。

謝國樑昨上午出席ＡＩ教育論壇前受訪，媒體問記者會未邀基隆是否覺得不被尊重？謝說，市府決策及想法都和中央透明溝通，大家一起論述、一起解決，告知問題在哪裡。但記者會公布內容及昨天水公司的補助計畫，市府從頭到尾都沒有被告知，「如果我是中央，一定會把這件事情納入地方政府，大家共同努力協助民眾盡量回復到生活的正軌」。

「我們沒有被告知水質檢測結果。」謝國樑表示，水公司沒有通知基隆市府更多的消息，從油汙染事件後，市府與水公司、經濟部及環境部通力合作，但可惜未被告知。他說，如果大家能夠共同擬定更多的策略，包括開放取水，對市民會更有幫助，最起碼基隆市政府是抱持這樣的心態和想法，努力地跟中央合作。

