聽新聞
0:00 / 0:00

基隆河油汙 環境部鎖定收運廢油業者

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
基隆環保局在碇內大排（見圖）查獲兩家業者汙染河川，卻與八堵抽水站汙染無關；環境部指汙染源疑來自廢油汙水收運清理業者，市府及檢方都未證實。記者游明煌／攝影
基隆環保局在碇內大排（見圖）查獲兩家業者汙染河川，卻與八堵抽水站汙染無關；環境部指汙染源疑來自廢油汙水收運清理業者，市府及檢方都未證實。記者游明煌／攝影

影響基隆河取水長達十四天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調正在偵查中；據了解，對象鎖定廢油汙水收運清理的業者，客戶來源可能是基隆港的船舶。

基隆河八堵抽水站十一月廿七日發生油汙汙染事件，影響到新北汐止、基隆兩地兩周的自來水供應。經濟部、環境部昨開記者會，說明基隆水質及因應措施。

基隆河八堵抽水站出現不明油汙後，台水暫停自基隆河取水，影響基隆及新北市汐止地區用水，環境部督導協作基隆市環保局、新北市環保局、台水展開汙染源追查，目前已鎖定可疑對象，評估應是單一事件，屬於一次性偷排，因汙染物僅在十一月廿七日當天大量出現，之後未再持續排出，若是固定排放源，汙染應會持續存在。

環境部次長葉俊宏表示，每種油都有不同特性，根據汙染事件後第一時間的採樣，分析油汙特性與日前挨罰的國光客運子公司盛星動力、正方倉儲兩家業者排出的油汙不同，因此可認定有其他汙染來源，環境部鎖定同區域內另外廠商進行搜證，「目前已經確認、已經掌握了」。

葉俊宏指出，根據自來水法規定，自來水保護區不能有汙染工廠，環境部會配合經濟部清查是否有汙染性工廠在區域內，不排除當初申請工廠登記時不是這一類的工廠，但現在清查出來確實屬於汙染性工廠，若是如此，將註銷其工廠登記，或是廢除其相關環保許可等。

基隆市及新北市汐止區自來水遭汙油汙染，引發民眾對自來水水源安全疑慮。台水公司董事長李嘉榮說，基隆河油汙事件後，台水擬定中長期供水改善計畫，讓汐止區及基隆市自來水源也能從北水處翡翠水庫引入，目前汐止供水區域一天可取得北水處八點五萬噸支援，現規畫六堵、八堵延管，計畫配合基隆捷運施工進行。

初估計畫經費十一點七億元，工程時間四年，李嘉榮說，未來管線做好後，可擴大從北水處引水，從現在支援汐止的八點五萬噸擴大至十三萬噸，十三萬噸中的二點五萬噸可進供基隆市區。

基隆 環境部 水公司

延伸閱讀

台水宣布八堵抽水站明復抽 基隆市府竟看直播才知轉告謝國樑

基隆用水改善計畫 台水擬11.7億元延管工程擴大自翡翠水庫引水

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

基隆河水質符合標準 台水啟動復抽恢復供水並將向污染人求償

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

人工生殖法草案 女女同婚適用

行政院會今擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，適用範圍擴及女同志配偶、滿十八歲單身女性，爭議較大的代理孕母確定脫鉤處理。...

健康主題館／常腹瀉是腸道壞菌過多？觀察糞便3重點更重要

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。振興醫院大腸直腸外...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。