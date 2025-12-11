聽新聞
點燃生命之火開跑 中信銀捐200萬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
第四十一屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動昨晚舉辦「百人點燈」儀式，點亮「星願之樹」，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（後排左三起）、中信金董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧與小朋友一同合影。記者曾吉松／攝影
中信慈善基金會發起的第四十一屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，昨晚舉行「百人點燈」開跑儀式，點亮「星願之樹」為孩子們傳遞幸福。在儀式上，中信銀捐出兩百萬元呼籲民眾共襄盛舉，一起幫助孩子翻轉未來。

中信慈善基金會副董事長陳國世指出，透過中信慈善基金會的培力計畫，很多孩子們從羞怯，到站在台上台風穩健，他親耳聽到社區的理事長及老師們都說，兒童培育基地的幫助實在很大，甚至擔心未來會否停辦？陳國世掛保證說，董事長辜仲諒已承諾，一定會持續投入照顧小朋友們。

辜仲諒則表示，點燃生命之火的每筆善款，都會謹慎把關，照顧到最需要的孩子們身上，讓每一個孩子都有飯吃，有書讀而且可以勇敢逐夢。

「點燃生命之火」今年廣告片是根據真實個案改編，呈現隔代教養家庭長大的孩子，必須分擔家計、照顧弟妹等工作。在點燈記者會，一名接受扶助的女孩小月（化名），也曾面臨相同處境，所幸得到社會大眾的愛心資源，如今她有志工陪伴、營養餐食與多元課程學習的機會，減輕家庭負擔，小月現在可以朝著夢想努力，希望未來成為一名老師或烘焙師。

活動最後，現場聚集百人拿著手燈，站在南港中信金融園區的「星願之樹」前，共同倒數點燈，瞬間整棵耶誕樹與園區大樓燈光被點亮，為全台灣的孩子們祈福，給予力量邁向未來，留下令人感動的一刻。

