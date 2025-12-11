聽新聞
0:00 / 0:00
醫美指定專科執刀仍有變數 查詢專區明年先上線
衛福部將於明年一月推動醫美管理新制，昨天三度與醫界協商，急診、家醫科是否列入施術醫師仍有爭議，但在專業自律部分達成共識，針對三類醫學美容手術，預計明年下半年展開試評，衛福部也將明年農曆年前設置「友善查詢美容醫學專區」，揭露醫師姓名、專科等資訊，盼成為「醫界米其林」指南。
為規範醫美手術，衛福部希望消滅「直美」醫師，並限縮施術醫師資格。上周與醫界協商後，將執行手術的專科醫師範圍擴大至十一個專科，包括家醫、急診科。但衛福部長石崇良昨天在立院表示，急診、家醫科是否列入尚未定案，繼十一月廿六、十二月三日後，昨天衛福部醫事司與相關醫界代表舉行第三次會議。
衛福部醫事司長劉越萍說，討論爭議最大的仍是家醫、急診科醫師能否執行醫美手術，但針對專業自律認證達成多項共識，針對「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」及「美容醫學處置」進行認證，預計明年上半年相關條文出爐後，下半年試評。
同時，為重拾國人對美容醫學的信心，預計明年一月或春節前在衛福部官網設置「友善美容醫學查詢專區」，強制揭露經認證可執行美容醫學療程的診所名稱、地址、執行內容，與醫師姓名、部定專科名稱，方便民眾查詢，相關認證將會請醫策會協助、共同合作。依往年經驗，民眾常在春節前「修修臉」，希望給予民眾更多保障。
劉越萍指出，專區會先放上醫院評鑑暨醫療品質策進會已有的美容醫學認證資料，專業自律認證還要經過條文確認等程序。「重點是讓民眾看到有認證。」劉越萍強調，醫界都很有決心，才能避免劣幣驅逐良幣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言