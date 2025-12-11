聽新聞
0:00 / 0:00

個人助理未入身障權法 石崇良：子法處理

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部長石崇良（左）赴立院報告備詢，衛環委員會安排手語老師（右）即時翻譯，供身心障礙者了解會議進行。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良（左）赴立院報告備詢，衛環委員會安排手語老師（右）即時翻譯，供身心障礙者了解會議進行。記者黃義書／攝影

「身心障礙者權益保障法」逾十八年未大幅修改，立法院社福及衛環委員會昨天排審，但未見行政院版本。衛福部長石崇良昨天指出，政院版草案審查已近尾聲，預計本月底、最慢下月將送立院審查；對於身障團體希望納入自立生活專章或專條，建立個人助理機制，政院版將強化子法，並研議整合長照居家照顧服務。

行政院版「身障權法」自去年八月預告後，卡關已逾一年，近期身障者淪照顧殺人被害者，或遭斷食善終，讓身障者走上街頭，盼立法保障自身權益，要求行政院盡快將法案送至立院審查。立法院社福及衛環委員會昨天排審，十八名委員共提四案修法，重點包括擴大反歧視定義、合理調整入法、無障礙網站建置等。

石崇良表示，政院版「身障權法」將提高門各項政策相關委員會的身障者代表比率，並要求中央及地方政府，於食、衣、住、行、教育等層面，均考量通用設計，讓不同障別身障者弱勢族群，在不同生活情境中，均有無障礙設施可使用。也將強化現行法規中「自立生活」部分，要求地方加強執行，擴大身障機構管理強度等。

國民黨立委王育敏表示，身障者個人助理使用時數，平均每日不足一小時，部分身障者申請時遭遇阻礙，且衛福部個人助理經費編列下滑，今年編列八點四五億元，明年度預算僅剩七點九八億元，「不增反減，令人失望」，將監督衛福部讓個人助理制度入法，讓個人助理機制「有制度、有預算、有保障」，保障身障者自立生活與工作權。

不過，行政院版身障權法未納自立生活專章或專條。石崇良表示，「身障權法」已規範主管機關提供自立生活支持服務，並授權訂定「身障者照顧服務辦法」，納入個人助理、同儕支持等資源，個人助理預算編列「應沒有減少」，而是計算方式不同，未來將強化子法，並研議整合長照居家照顧服務。

延伸閱讀

衛福部將成立兒家署 涵蓋健康等4範疇顧好小孩

衛福部組改 長照、社發將整併為高齡專責單位

國健署轉型 推動慢性病防治與社會處方

預算降、每天時數不足1小時 衛福部：資源重疊不支持身障個人助理入法

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

人工生殖法草案 女女同婚適用

行政院會今擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，適用範圍擴及女同志配偶、滿十八歲單身女性，爭議較大的代理孕母確定脫鉤處理。...

健康主題館／常腹瀉是腸道壞菌過多？觀察糞便3重點更重要

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。振興醫院大腸直腸外...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。