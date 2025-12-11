個人助理未入身障權法 石崇良：子法處理

「身心障礙者權益保障法」逾十八年未大幅修改，立法院社福及衛環委員會昨天排審，但未見行政院版本。衛福部長石崇良昨天指出，政院版草案審查已近尾聲，預計本月底、最慢下月將送立院審查；對於身障團體希望納入自立生活專章或專條，建立個人助理機制，政院版將強化子法，並研議整合長照居家照顧服務。

行政院版「身障權法」自去年八月預告後，卡關已逾一年，近期身障者淪照顧殺人被害者，或遭斷食善終，讓身障者走上街頭，盼立法保障自身權益，要求行政院盡快將法案送至立院審查。立法院社福及衛環委員會昨天排審，十八名委員共提四案修法，重點包括擴大反歧視定義、合理調整入法、無障礙網站建置等。

石崇良表示，政院版「身障權法」將提高門各項政策相關委員會的身障者代表比率，並要求中央及地方政府，於食、衣、住、行、教育等層面，均考量通用設計，讓不同障別身障者弱勢族群，在不同生活情境中，均有無障礙設施可使用。也將強化現行法規中「自立生活」部分，要求地方加強執行，擴大身障機構管理強度等。

國民黨立委王育敏表示，身障者個人助理使用時數，平均每日不足一小時，部分身障者申請時遭遇阻礙，且衛福部個人助理經費編列下滑，今年編列八點四五億元，明年度預算僅剩七點九八億元，「不增反減，令人失望」，將監督衛福部讓個人助理制度入法，讓個人助理機制「有制度、有預算、有保障」，保障身障者自立生活與工作權。

不過，行政院版身障權法未納自立生活專章或專條。石崇良表示，「身障權法」已規範主管機關提供自立生活支持服務，並授權訂定「身障者照顧服務辦法」，納入個人助理、同儕支持等資源，個人助理預算編列「應沒有減少」，而是計算方式不同，未來將強化子法，並研議整合長照居家照顧服務。