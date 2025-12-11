台大醫師樂見修法擴大適用：讓想生的人貢獻台灣

台灣人口數連續廿三個月負成長，目前六十五歲以上占總人口比率百分之十九點九九，預估年底以前，台灣將成為超高齡社會的一員。行政院預計今通過「人工生殖法」修正草案，放寬女同志配偶、單身女性接受不孕生殖技術，專家指出，證實擴大生殖補助政策投資報酬率高，期待更多人受惠，預期可再提高社會經濟效益。

內政部統計，截至今年十一月底，台灣人口數連續廿三個月負成長，十一月出生數七九四六人，是繼今年四月、五月出生數創下史上新低後，再度探底。高齡、少子女化，台灣面臨勞動人口降低的危機。台大生殖內分泌科主任陳美洲與研究團隊曾發表不孕症治療投資報酬率研究，證實擴大不孕症補助，政策投資報酬率高達廿一點八七倍。

陳美洲指出，這項研究僅計算人工生殖產下孩童，未來對政府的稅賦貢獻，若再納入消費等正向經濟效益，投報率還會更高。

她表示，修法開放單身女性與女同志接受人工生殖技術，讓更多人受惠，預期可再提高社會經濟效益。也希望政府持續推動代理孕母專法，維護其他需求者權利。

陳美洲表示，有意願生小孩貢獻台灣的民眾，過去受法規限制，遠赴國外不僅花費高昂，也經常遇到積蓄消耗到一定程度，無法再繼續投入的案例，「無形中損失一部分原本應可出生的孩子。」

陳美洲表示，樂見修法先放寬單身女性、女同志可施作人工生殖，但尚有一群未被涵蓋的病人需藉代孕才能讓生育意願成真，應盡快取得共識，「專法立法進程不該停下，應持續往前推動」。