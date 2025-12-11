聽新聞
人工生殖法草案 女女同婚適用

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰劉懿萱／台北報導
「人工生殖法」修正草案確認修法與代理孕母脫鉤。圖／聯合報系資料照片
「人工生殖法」修正草案確認修法與代理孕母脫鉤。圖／聯合報系資料照片

行政院會今擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，適用範圍擴及女同志配偶、滿十八歲單身女性，爭議較大的代理孕母確定脫鉤處理。衛福部原訂將代理孕母、男男同志、納入「人工生殖法」適用對象，但缺乏共識，是否另訂專章，目前無定論。

力推代理孕母的民眾黨立委陳昭姿昨天批評，政院置子宮有病變的女性、男男同志於不顧；熟悉不孕症治療的國民黨立委陳菁徽則表示，盼在國會周延討論。

行政院政務委員陳時中昨說明，政院版修正草案著重婦女生育自由、兒童最佳利益，代理孕母因社會共識尚未形成，脫鉤處理；現行除了不孕夫妻能使用人工生殖技術，草案擴大納入女女同婚和單身女性族群。

陳時中解釋，修法要求符合子女最佳利益、確認受術者適合人工生殖，四十五歲以上族群須經檢查評估確保適合，以及使用自有子宮生產，因此男男同婚不適用。

他表示，同婚者須符合司法院釋字第七四八號解釋文合法登記，且使用自身子宮、卵子生產；未婚婦女則應年滿十八歲、適合人工生殖，且使用自身卵子和子宮。

修法草案新增受術配偶同意書機制，取代過往須赴法院認定親子關係。陳時中說，簽下同意書代表親子關係成立，受術後不能撤銷，若同性婚姻解除，親子關係仍存在。

草案亦擴大「血緣知悉權」，陳時中說，現行人工生殖生育子女，結婚或收養時才能查詢是否有觸及民法禁止結婚與禁止收養規定，未來受術者受術前就要知悉捐贈者國籍、血型及膚色；人工生殖子女進行重大疾病移植或重大遺傳疾病，可查詢捐贈姓名者和聯絡方式，獲捐贈者同意後即可獲得所需資訊。

「只有一半的版本，叫我們如何審查？」陳昭姿批評，多家機構民調顯示社會支持比例高於反對，政院卻按民進黨意思做事，民眾黨團會堅持自家版本，若有機會在立院併案審查，將努力說服其他立委。

陳菁徽說，理解行政端希望先推動較有共識的部分，但朝野有非常多的版本可以溝通，她主張回到立院，努力找出兼顧生育自主、女性權益與兒童最佳利益的可行版本。

