快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／常腹瀉是腸道壞菌過多？觀察糞便3重點更重要

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，重要應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。圖／123RF
振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，重要應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。圖／123RF

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，相較於懷疑腸道內壞菌過多，更需注意的是：正常人1到3天排便1次，都是可接受的次數﹔應觀察糞便的顏色、粗細、型態﹔解便時是否合併其他症狀。

腸道菌是指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物等。黃任嫻說，腸道菌的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，因此，維持腸道菌群的平衡，對於人體健康至關重要。

益生菌可改善腸道消化

腸道內的原生菌，其中有一些能保護及穩定腸黏膜，並且製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，也就是「益生菌」。常見的益生菌種，包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充，可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。

但如果是出現感染、黏膜發炎損傷、抗生素濫用等情形，可能會造成腸道壞菌的增生，例如食入含病菌的食物，可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加，或是引起自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡，甚至是過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

益生菌種類繁多，黃任嫻說，製成製劑後相關療效的研究有限，服用益生菌是否具備保健腸道的療效，須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，因此，建議一般民眾購買時，應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。

5種糞便顏色自我檢視

黃任嫻提醒，上完廁所後，可以觀察一下糞便顏色，一窺自身的健康狀況。排便發生5種情況時，黃任嫻指出，千萬不可自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

從便便看健康

1.糞便呈現深黑色：可能有胃潰瘍等情況。

2.糞便為全暗紅色及糊便：可能有腸道發炎出血等問題。

3.粗細正常的黃色糞便帶有血塊：可能是痔瘡的問題。

4.排便持續幾周有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，需懷疑腸癌的可能性。

5.糞便顏色正常，但一周至少有1天有排便不適狀況，如便祕或腹瀉等，加上不明原因腹部絞痛，並持續3個月以上，可能是大腸激躁症作祟。

益生菌 排便 外科 抗生素 食藥署 廁所 黑色

延伸閱讀

出門上班前就能順暢排便 專家教你如何規律啟動腸道蠕動3步驟

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

腸胃常腹瀉懷疑腸道壞菌過多 醫揭關鍵不在細菌、盯緊這三點更重要

腹瀉便秘是壞菌多？ 醫：腸道健康要看糞便顏色型態

相關新聞

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

政院明拍板人工生殖修法草案 代理孕母確定脫鉤處理

行政院會明擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵...

生不如死！11月總人口連23月減少 桃園、新竹、台中逆勢增加

內政部10日公布11月戶口統計。截至11月底，台灣人口總數為2,330萬6,085人，與10月相比減少4,768人，已是...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

心悸、午後疲勞 可能是靜脈曲張作怪

提起靜脈曲張，許多人會先聯想到雙腳的外觀變形、腿部沉重、夜間抽筋，甚至皮膚潰瘍。但這種看似「局部」的靜脈問題，事實上可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。