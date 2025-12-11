聽新聞
全光譜照護 慢性腎病照護推SOP

聯合報／ 記者沈能元蘇湘雲／台北報導

台灣曾是「洗腎王國」，衛福部經多年努力推動「腎病整合照護」已見成效。健保署統計，國內透析人數與洗腎盛行率呈下降趨勢，為進一步落實「治療前移」的核心理念，健保署攜手腎臟醫學會、心臟學會、糖尿病學會、家庭醫學醫學會及基層糖尿病學會，首度推出在地實證基礎、標準一致、可直接落地執行的「慢性腎臟病臨床照護流程共識」，不讓患者錯失黃金治療時機。

健保署長陳亮妤說，台灣慢性腎臟病臨床照護流程達到共識，顯見在慢性病照護中跨專業整合的重要性，由於慢性病間高度連動，如洗腎患者中有一半也患有糖尿病，而慢性腎臟病患者中也有三分之一同時罹患糖尿病，因此糖尿病、心臟病、腎臟病照護需轉介與協作，以避免延誤治療。

台灣腎臟醫學會祕書長許永和分析，現在，當基層診所醫師面對疾病高風險族群或早期病患，不同科別的處置思維不太一樣。在最新共識中，除了設定明確的治療達標值，也列出具體的轉介標準，讓醫護人員可依照ＳＯＰ及時調整治療、防治計畫，不再各自摸索，而是有一套清楚、可以直接遵循的流程，同時也讓病患可以及時接受診斷、及早用藥。

陳亮妤指出，在「三高防治八八八計畫」中，第二個「八」，是期望百分之八十的三高患者接受生活習慣諮商。健保署已於今年八月十三日在健保 App上架「生活習慣諮商量表」，基層與醫學中心醫師皆已開始將生活型態評估納入照護，不再僅是治療疾病，而是提前預防與介入。

陳亮妤舉例，過去患者需自行判斷疾病進展、何時需掛其他科別，並自行就醫，使得早期篩檢與治療常常延遲；如今透過共照指引和媒體傳播，民眾能更清楚了解什麼時候需轉介心臟科、何時介入治療，以免病情加劇、惡化。

