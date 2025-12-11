聽新聞
找出早期腎病患者 醫師：AI模型助攻

聯合報／ 記者蔡怡真沈能元／台北報導

為了避免慢性腎臟病患者進入透析階段及減輕醫療負擔，在「大家醫計畫」與「健康台灣」政策的推動下，如何找出早期慢性腎臟病人進行整合性的照顧成了重中之重。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，台灣已有很完整的整合性論質計酬計畫，也有糖尿病、腎臟病防治計畫，若要達成大家醫計畫收案後要向八成的個案進行衛教目標，未來系統須朝向數位化設計，三高患者的收案率也將持續提高。

吳麥斯分析，以腎臟病為例，其病程光譜很長，每個人的病程都不相同，有無共病、居住地點以及生活習慣都各有差異，須要客製化的，兩年前台北醫學大學體系醫院整合各種不同狀況的照護內容，開發出個人化衛教系統，目前先針對住院患者提供服務，而與北醫合作的醫療院所都適用。

對於創新科技的運用，目前，健保署正與醫療相關專業單位合作開發疾病風險分級模型，完成後將導入家醫大平台，規畫作為後續分流照護、分級獎勵之基礎，並計畫將中低風險個案交由診所或地區醫院收案照護、疾病嚴重度高者則由區域級以上醫院收案，以達到「分級醫療」的目標。

談到如何達成慢性病八成治療率，吳麥斯認為，疾病治療在少子化的情形要更有效率，更須數位化協助進行個人化照護，而腎臟病治療及照護會走在其他疾病之前，包括腎功能的維護可分正常健康時、高風險族群、早期患者、晚期患者及末期病人等五種狀況，依據不同狀況給予個別化治療、衛教策略，疾病防治更事半功倍。

