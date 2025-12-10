聽新聞
0:00 / 0:00

心悸、午後疲勞 可能是靜脈曲張作怪

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師
左圖為手術前明顯凸起、蛇行的靜脈曲張；右圖為接受凝膠閉合術後，曲張靜脈已大幅消退，腿部外觀平順許多。圖／蔡承根醫師提供
左圖為手術前明顯凸起、蛇行的靜脈曲張；右圖為接受凝膠閉合術後，曲張靜脈已大幅消退，腿部外觀平順許多。圖／蔡承根醫師提供

提起靜脈曲張，許多人會先聯想到雙腳的外觀變形、腿部沉重、夜間抽筋，甚至皮膚潰瘍。但這種看似「局部」的靜脈問題，事實上可能正默默地影響著全身的血液循環，進而導致心肺負擔加重。

55歲的張先生，右腿有嚴重的靜脈曲張，病灶延伸至小腿與膝上。多年來他都以為只是外觀問題，直到某日察覺曲張靜脈有破裂風險，才決定接受治療。手術半年後，除了外觀改善外，他下午不再疲憊、打不起精神，腿部脹悶感也消失了。這樣的變化，讓人不禁思考——靜脈曲張對全身循環功能的影響，是否被我們低估了？

早在1942年，國外研究指出，血液在擴張靜脈中的「滯留」效應，會減少回心血量，造成心輸出量下降。而人體為了維持血壓與供氧，會啟動代償機制，例如加快心跳與內臟血管收縮。時間久了，病人可能出現午後異常疲勞感、呼吸不順、頭暈、甚至暈厥、心悸或心前區悶痛。這些徵象常被誤認為年紀大了、壓力大或心臟不好，而忽略了真正的源頭可能是下肢的「血液庫」。

研究顯示，接受靜脈曲張手術後，患者的心輸出量、血壓反應、脈搏變化等參數均趨向正常，循環系統變得更有效率，臨床症狀明顯緩解。從現代觀點看來，這是一種解除周邊靜脈「血液儲庫」的策略，進而還給身體更流暢、更有效率的血液回流路徑。

靜脈曲張不只是外觀問題，它可能是全身循環負擔的「無聲幫凶」，而正確治療後的「精神回春」感，是病人最直接的回饋。重新審視靜脈曲張對全身血流的影響，會發現它與心肺功能、體能、甚至生活品質息息相關。未來或許應更積極地將靜脈問題納入整體循環功能評估的一環。

若病患出現以下4症狀，且合併中至重度靜脈曲張，建議討論手術可能性：

1.下午容易疲累、精神不濟。

2.腿部沉重感或壓迫感，活動後惡化。

3.平躺休息時症狀改善。

4.心悸、胸悶，但心臟檢查無異常。

靜脈曲張 手術 病人 張靜 患者

延伸閱讀

家醫、急診醫執行醫美手術無共識 衛福部明年1月推「醫美查詢專區」

眼科醫禁做腹部整形！石崇良拋醫美手術「指定專科」 將公布診所資格

車禍肋骨骨折手術發現肺腺癌病灶 台中70歲男「因禍得福」

女員工抽脂豐胸當診所「活招牌」麻醉卻喪命 合夥人更一審逆轉無罪

相關新聞

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

慢性腎病治療前移／5成診所未加入 腎友恐成漏網之魚

全台約一萬一千家基層診所中，實際參與慢性病照護計畫的診所數量有限。以初期慢性腎臟病整合照護計畫為例，雖有約三千一百家診所...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

人工生殖法草案 女女同婚適用

行政院會今擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，適用範圍擴及女同志配偶、滿十八歲單身女性，爭議較大的代理孕母確定脫鉤處理。...

健康主題館／常腹瀉是腸道壞菌過多？觀察糞便3重點更重要

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。振興醫院大腸直腸外...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。