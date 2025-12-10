聽新聞
健康你我他／去掉愛哭痣 我被誇變美

聯合報／ 以薰（新北永和）
愛美是人的天性。圖／以薰提供

愛美是人的天性，但我不是愛美的人，若說沒有醜女人，只有懶女人，那我真的有夠懶。容顏老去是自然現象，常保喜樂，看起來精神煥發更重要。

既非美女型，便不想花太多時間在妝扮，只希望給人的印象是簡樸素雅，沒有嫌惡感。看著身旁的姊妹淘紛紛奔向醫美診所，將自己的臉部修整到最佳狀態，聚會常交換心得，而我總默不作聲，插不上話題。

別人羨慕我為何都不會長青春痘，我只能靦腆地說：「因為我不年輕了，根本不在意臉上的雀斑。」但最後讓我猶豫再三，是否醫美的關鍵原因，是臉上那顆「愛哭痣」。

大概那段時間經歷太多的不順意，探究是哪裡卡關，我左思右想，竟把罪魁禍首栽贓給臉上這顆小黑點。於是，開始豎起耳朵，蒐集各方資訊，終於我鼓起勇氣踏進醫美診所。

躺上診療椅，我心跳加速，未有的經驗及風險，讓我惴惴不安。其實，我有點怕被人取笑，但對醫師來說這點小雷射算什麼。我戴起護目鏡，不時聽見啪啪聲響，更添擔憂。很快完成雷射，護理師提醒這幾天的保養注意事項，我認真聆聽，希望盡快恢復。

返家後，某次傷口流血水，嚇壞我了。慶幸妹妹協助護理，未久傷口漸漸復元，還我一張新臉蛋。術後月餘，一位長輩見我，直誇我變漂亮了。心裡驚喜，更期待從此走向光明。

