家醫、急診醫執行醫美手術無共識 衛福部明年1月推「醫美查詢專區」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，他認為急診、家醫這二科不應列入大外科，要求醫事司今與十一個專科醫學會及醫師公會全聯會重新討論。示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
衛福部長石崇良表示，他認為急診、家醫這二科不應列入大外科，要求醫事司今與十一個專科醫學會及醫師公會全聯會重新討論。示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

衛福部將於明年一月推動醫美管理新制，但急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科仍有爭議。衛福部今三度開會協商，討論意見依然分歧，留待下周再議；但在專業自律認證方面，針對三類醫學美容手術進行自律認證，有初步共識，預計明年下半年進行試評，盼成為「醫界米其林」指南。另外，衛福部將明年農曆年前設置「友善查詢美容醫學專區」把醫美診所、操作醫師專科等細節公布上網。

為規範醫美手術，衛福部將於明年一月推動醫美管理新制，消滅「直美」醫師並限縮施術醫師資格。衛福部上周與醫界協商後，將執行手術的專科醫師範圍擴大至十一個大外科，其中包括家醫、急診科，但衛福部長石崇良今天在立院表示，急診、家醫科不應列入大外科，要求醫事司今與十一個專科醫學會及醫師公會全聯會重新討論。

繼十一月廿六、十二月三日後，衛福部醫事司與相關醫界代表今舉行第三次會議，討論二點五小時。醫事司長劉越萍說，爭議最大的仍是家醫、急診科醫師能否執行美容醫學，家醫、急診科醫師雖至眼科、耳鼻喉科等受訓約半年至一年，但相較整形外科等外科醫師受訓長達四至六年，二者有不小差距，今討論時大家意見分歧。

劉越萍說，今天會議中討論，家醫科、急診科醫師於臨床取得認證，且已執行一定實際個案數，又完成相關訓練者，應可以繼續執業，但相關執行個案數等細節，將進一步討論。未來新進醫師是否比照辦理，還需進一步討論，下周會議時間將於本周五確認。

至於，如何要求家醫、急診科醫師執行美容醫學實際案例，劉越萍說，民國107年規範美容醫學醫師專科資格，要求其進行特定美容醫學高風險手術須達卅例，往後實際案例數要求一定比這個多，而經認證後仍可執行相關手術。

劉越萍說，今會議仍達多項共識，在專業自律認證方面，將針對特定美容醫學手術、美容醫學手術及美容醫學處置三者進行認證，預計明年上半年相關條文出爐後，下半年試評。目前全國執行特定美容醫學手術醫療機構約四百家，其餘執行美容醫學手術及美容醫學處置的醫療院所家數，將於二周內完成統計，評估完成試評所需時間。

劉越萍說，為重拾國人對美容醫學的信心，預計明年一月或春節前在衛福部官網設置「友善美容醫學查詢專區」，強制揭露經認證可執行美容醫學療程的診所名稱、地址、執行內容，與醫師姓名、部定專科名稱，方便民眾查詢，相關認證將會請醫策會協助、共同合作，畢竟依往年經驗民眾常在春節前「修修臉」，可以給予民眾更多的保障。

目前醫策會已有光電、美容醫學手術等認證，劉越萍說，這部分將先開放查詢，往後此專區可說是「醫界的米其林」，平台上路後，甚至可以知道打雷射的是那一科醫師。

至於，明定民國108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後一般醫學訓練）才能執行醫美業務，確立「直美」醫師關門條款，以及明年農曆春節前將公布嶄新的美容醫學相關管理模式則沒有改變。

「在病人安全不能退讓的前提下，衛福部針對美容醫學進行管理。」劉越萍說，台灣美容醫學治療比人家好，民眾不須去韓國，留在台灣治療更好、更安全，因為一旦於國外治療不好，後面很難處理、投訴無門，現在美容醫學醫療院所已開始加強自律，避免劣幣驅逐良幣。

