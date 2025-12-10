台灣影像共創作品 獲邀橫濱國際表演藝術會展演

快訊

中央社／ 東京10日專電

文化部駐日台灣文化中心與亞洲重要表演藝術平台「橫濱國際表演藝術會」（YPAM）合作，邀請台灣藝術家許家維、張碩尹、鄭先喻共同創作的兩件影像作品「等晶播種」與「浪濤之下亦有皇都」，於本屆「YPAMShowcase」單元展演。

文化部發布新聞稿表示，今年邁入第30屆的YPAM為亞洲最具影響力的表演藝術平台之一，透過演出、論壇、工作坊與交流會議，匯聚全球策展人、製作人與專業人士，成為促進表演藝術創新發展與國際合作的關鍵據點。

本屆新推出的「Showcase」國際節目單元，與多個國內外藝術文化機構合作，共呈現7項不同理念與規模的企畫作品，包括雲門舞集藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度合作的「波」日本首演。

「等晶播種」為三頻道錄像裝置，以雲林虎尾的製糖產業史為核心，結合布袋戲、人偶表演與音樂演奏，透過跨媒介敘事重構虎尾在殖民、產業、戰爭與記憶之間的關係。

「浪濤之下亦有皇都」則以日本福岡縣北九州的門司與門司港為舞台，由四頻道影像、VR、人形淨琉璃、三味線與打擊樂組成，以虛實交錯的舞台，重新探討操控與被操控、記憶與現代化、歷史與科技的權力關係。

兩件作品以台日糖業、殖民歷史與戰爭記憶為軸線，以砂糖生產鏈串連虎尾與門司兩座城市，融合人形劇、布袋戲、聲音、影像與VR等跨媒材手法，呈現殖民近代化、產業轉型、港町記憶與後殖民視角等議題。

文化部指出，台灣作品受邀YPAM，象徵台灣影像與表演藝術在亞洲重要舞台上獲得高度肯定，未來將持續支持台灣藝術家及團隊接軌國際、深化台日文化交流，展現台灣文化在全球的能量。

駐日代表李逸洋表示，影像與表演藝術是連結台日文化最具感染力的媒介。本次台灣藝術家以深刻研究與創作能量登上日本舞台，展現出台灣文化的厚度。YPAM匯聚全球表演藝術專業人士，是深化台日文化合作的重要平台。

駐日台灣文化中心主任曾鈐龍指出，兩件作品兼具研究深度、美學高度與台日共同記憶，是向日本觀眾介紹台灣當代藝術的最佳橋梁。文化中心將持續促成與日本指標性藝術節的連結，為台灣創作者拓展更多展演與共製機會。

表演藝術 日本 台日

