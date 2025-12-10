用色彩守護美麗家園 國泰兒繪比賽陪孩子健康長大

從孩子的角度看來，要如何健康長大，守護美麗家園？國內規模最大的第50屆國泰兒童繪畫比賽頒獎典禮6日在台北頒獎，瀏覽一幅幅繽紛的得獎作品，能深刻感受到小小畫家對未來的豐富想像，一起用色彩，打造出「BETTER TOGETHER共創更好」的美麗新世界。

兒繪比賽50周年 感謝資深評審持續支持

國泰感謝超過40年投入的資深評審，由國泰人壽副總經理凃薏如（中）頒贈特殊貢獻獎。圖／國泰金控提供

國泰人壽副總經理凃薏如表示，國泰兒繪繪畫比賽持續舉辦50年，支持孩子用畫筆展現對世界的看法，今年的徵畫主題，呈現孩子對未來的不同想像，她感謝參賽者、家長以及評審的支持，也期許得獎者要「用眼睛看見美、用雙手創作美、用行動守護地球的美好！」

適逢50周年，國泰也特別邀請曾經擔任超過40年的評審，頒贈特殊貢獻獎，表達對於評審在美學教育上的貢獻；而50年來從未缺席評審工作的臺陽美術協會暨中華民國油畫學會榮譽理事長吳隆榮也感謝國泰為孩子打造有意義的藝術舞台，多年來對美感教育貢獻良多，期許為培育更多的美學種子而努力，也鼓勵得獎者要發揮自我能力，持續地畫下去。

第一屆金獎得主蒞臨現場 用色彩完成世代傳承

現場更邀請到了國泰兒童繪畫比賽第一屆金牌獎得主、清華大學藝術與設計學系教授黃銘祝擔任頒獎嘉賓，現場還陳列當年的報導與獎狀；黃銘祝說，國泰對於美學教育走在很前面，近年來關注的永續議題，其實國泰很早就在做了，「當初得獎也給我的生涯規畫一個要朝美學教育的動力，所以後來在美術系教書，也希望喜歡畫畫的小小畫家，都能多多參與，用色彩完成夢想，讓生命不留白！」

今年共有近5萬件作品參賽，典禮安排精彩開場，黑啤布偶與親子歡樂合影，現場有造型氣球DIY體驗，還打造榮耀舞台，提供親子合影留下美好時刻，國泰特別把得獎畫作製成環保袋與悠遊卡卡貼，成為專屬紀念品，另許多親子印象深刻； 第25屆「新世紀潛力畫展」得主也同時揭曉，大小畫家作品陳列在典禮現場，猶如美術館般掛滿畫作，大家可欣賞不同風格作品，也展現國泰深耕美學教育的成果。

【高中組國泰金獎／曾歆甯】初試啼聲獲金獎肯定 為畫出白色層次費盡苦心

復興商工美術科三年級的曾歆甯，首度嘗試油畫就以作品〈寂語浮生〉獲得金獎肯定。圖／國泰金控提供

復興商工美術科三年級的曾歆甯，首度嘗試油畫就以作品〈寂語浮生〉獲得金獎肯定，「能在畢業前夕獲得獎項很高興，謝謝國泰看見了我。」在以冷調灰藍色描繪一個手捧白花的少女渴望呈現出隱藏情緒的作品中，她說白色的層次很難呈現，靠著查資料、詢問老師等方式來克服，所以這幅作品前後花了快一年的時間完成；首度參賽就獲大獎，她感謝國泰願意打造舞台，給喜歡畫畫的學生們，有展現自己的機會。

【中年級組銀獎、銅獎】 走進戶外創造健康生活 姊弟檔同獲肯定

走進戶外創造健康生活，國小姊弟檔以戶外運動為主題，同獲肯定。圖／國泰金控提供

來自新北市的陳姓姊弟檔，這屆同時獲獎，兩人都以戶外運動為主題，姊姊(左二)畫全家人露營、弟弟(右二)畫去爬山，以描繪走進戶外的健康生活獲得評審青睞，姊姊雖然才四年級，但已經在國泰兒童繪畫比賽三度獲獎，可謂是得獎常勝軍；陳媽媽說，國泰辦繪畫比賽很有意義，讓喜歡畫畫的孩子有努力目標，而幾次來參加頒獎典禮，也發現國泰很用心願意成就美好的舞台，讓得獎者有最棒的回憶。

【幼兒園組銅獎】搭上大鳥翅膀過生活 奇妙天空歷程獲獎

來自花蓮的陳小弟，將想像用色彩表現，獲得了銅獎肯定。圖／國泰金控提供

來自花蓮親親幼兒園中班的陳同學(中)，覺得最健康的生活，就是能夠坐上大鳥的翅膀，在天空裡經歷一段奇妙旅程，他把自己的想像用色彩表現，獲得了銅獎肯定，他說畫畫很好玩，還想要繼續畫下去；陳媽媽也說，因為得獎增加了孩子的信心，頒獎典禮也非常的用心，尤其是獎牌、環保袋、卡貼都融入了得獎作品，很有紀念價值，讓她覺得非常的驚喜。