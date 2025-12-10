人工生殖與代孕脫鉤 台大醫盼持續推動代孕專法

行政院預計今通過「人工生殖法」修正草案，確認修法與代理孕母脫鉤，放寬女同志配偶、單身女性以自身子宮及卵子，使用人工生殖技術，但納入「知悉權」，可知悉精卵捐贈者國籍、血型與膚色。台大生殖內分泌科主任陳美洲說，樂見修法讓單身女性、女同配偶使用人工生殖，但希望政府持續推動代理孕母專法，維護其他需求者權利。

陳美洲與研究團隊曾發表不孕症治療投資報酬率研究，證實擴大不孕症補助，政策投資報酬率高達廿一點八七倍。她說，這項研究僅計算人工生殖產下孩童，未來對政府的稅賦貢獻，若再納入消費等正向經濟效益，投報率還會更高，修法開放單身女性與女同志接受人工生殖技術，讓更多人受惠，預期可再提高社會經濟效益。

受現行制度限制，不少有生育意願的單身女性、女同志、男同志等，需擲大把經費赴國外接受人工生殖手術，或藉代理孕母產下子女。陳美洲表示，有意願生小孩貢獻台灣的民眾，過去受法規限制，遠赴國外不僅花費高昂，也經常遇到積蓄消耗到一定程度，無法再繼續投入的案例，「無形中損失一部分原本應可出生的孩子。」

陳美洲表示，雖樂見修法先放寬單身女性、女同志可施作人工生殖，但尚有一群未被草案涵蓋的病人，需藉代理孕母才能讓生育意願成真，政府既已承諾將另訂「代理孕母專法」，表示重視這群病人權益，加上國內代理孕母討論已久，雖尚須群求社會共識，應盡快取得共識，「專法立法進程不該停下，應持續往前推動。」

針對人工生殖「知悉權」，陳美洲表示，為避免人工生殖後代不慎「近親結婚」，衛福部國健署已有機制，可供婚前查詢，但只能查詢是否為近親婚姻，其餘可辨識精卵來源資訊則不會揭露；新制將在術前揭露的國籍、血型及膚色，不足以辨識捐贈者身分，不至於釀成疑慮，且國外公布類似資訊，也已行之多年。