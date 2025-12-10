聯合報「基因科技的十字路口 從醫療希望到倫理風險」 獲人權服務獎

每年12月10日為世界人權日，中華人權協會均舉辦人權之夜，表彰這一年來，在醫療、法治、社福、新聞、國際援外等五大領域上有著傑出貢獻的機構，聯合報健康事業部、新聞部元氣中心今年以「基因科技的十字路口--從醫療希望到倫理風險」專題報導獲得新聞報導人權服務獎。

中華人權協會理事長高思博表示，台灣是民主法治社會，但在各種人權議題上仍有加強空間，以最近電鍋案為例，清潔隊員明明是做好事，但在法律面前卻成為貪污犯，令人覺得無奈，原來好人好事，竟也有犯法風險，顯見在維護人權上，台灣仍有不足，仍很多事情應該解決。

高思博強調，台灣號稱以人權建國，但在許多人權事務上仍做得不夠好，這次聯合報基因篩檢專題報導就點出了國內在基因篩檢相關立法上的遲緩，影響民眾就醫及保險權益。在科技與人性之間，法規、制度必須及時到位，才能讓基因檢測真正成為醫療助力，不致增加群眾焦慮。

基因資訊正因科技發展速度遠超過倫理與法律的應變能力，為此，聯合報元氣中心與健康事業部攜手撰寫「基因科技的十字路口 — 從醫療希望到倫理風險」 。這也是聯合報「陽光行動」專題報導，期盼政府著手推動「反基因資訊歧視法」，針對基因資料在保險、就業領域等使用做好規範，並建立遺傳諮詢師制度，確保檢測結果能被正確理解與應用。

聯合報元氣中心醫藥組組長李樹人表示，在採訪過程中，挖掘許多感人個案，乳癌復發的保險業務員在考慮讓女兒接受基因檢測時，擔心女兒如果帶罹病基因，恐被保險公司列入拒保對象。中小企業主在自費全基因檢測後，因報告艱澀難懂，而焦慮與失眠，突顯出醫療科技能有著預測罹病的能力，卻也令人心理焦慮。

聯合報健康事業部內容中心主任蔡怡真表示，專題刊登後，在醫界、保險界、病友團體間引發熱議。多名立委及學者倡議，衛福部應儘速研擬「反基因資訊歧視法」草案，建立「遺傳諮詢師制度」，由醫事團體先行訂定全國準則，再由政府滾動式修法。

蔡怡真指出，很高興此專題獲得中華人權協會頒發「新聞報導人權服務獎」，期待醫療科技帶來疾病在預防及治療精進的同時，能在倫理及人權上取得平衡，每位國人都可走上幸福之路。

中華人權協會今天同時頒發多項獎項，得獎名單與受獎者如下：

•「醫療人權貢獻獎」：輔仁大學附設醫院，由行政院前院長劉兆玄頒獎、輔大醫院院長黃瑞仁代表領獎。 •「法治人權貢獻獎」：財團法人犯罪被害人保護協會，由理事長蔡碧玉頒獎，財團法人犯罪被害人保護協會執行長陳娟娟代表領獎。 •「社會服務人權貢獻獎」：育成社會福利基金會，由立委翁曉玲頒獎，育成社會福利基金會執行長黃曉玲代表領獎。 •「新聞報導人權貢獻獎」華視新聞雜誌，由世新大學校長陳清河頒獎，華視新聞部副副陳汎瑜、製作人李婉婷代表領獎。 •「國際人道援助貢獻獎」：華育國際文教協會，由執行長廖達琪頒獎 ，華育國際文教協會代表副秘書長楊可慧領獎。 •「醫療人權服務獎」：社團法人台灣預防醫學學會希望工作坊和台大醫院金山分院獲獎，名譽理事長許文彬頒獎，由社團法人台灣預防醫學學會希望工作坊理事長陳宜民、台大醫院金山分院長蔡兆勲代表領獎。 •「社會服務人權服務獎」：財團法人台灣關愛基金會和財團法人十大傑出青年基金會獲獎，由名譽理事長李永然頒獎，由財團法人台灣關愛基金會創辦人楊婕妤、財團法人十大傑出青年基金會專案經理黃瀚林代表領獎。 •「新聞報導人權服務獎」：由聯合報和中時新聞網獲獎，名譽理事長高育仁頒獎，由聯合報健康事業部&新聞部元氣中心代表蔡怡真、李樹人、中時新聞網副總編輯戴志揚代表領獎。 •「國際人道援助服務獎」：社團法人台灣好鄰居協會，由理事長高思博頒獎，社團法人台灣好鄰居協會秘書長楊國代表領獎。

●「基因科技的十字路口--從醫療希望到倫理風險」

母罹乳癌 女兒是否基因篩檢陷兩難

https://sdgs.udn.com/sdgs/story/124553/8887535

專家：投保不需自揭基因篩檢結果

https://sdgs.udn.com/sdgs/story/124553/8887512

全基因檢測 健康的他「自己嚇自己」

https://sdgs.udn.com/sdgs/story/124553/8887513

反基因資訊歧視 醫界籲速立法

https://sdgs.udn.com/sdgs/story/124553/8887517

何謂反基因資訊歧視法？

https://sdgs.udn.com/sdgs/story/124553/8887521