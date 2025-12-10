新美館跨國合作 參與歐亞動態影像委製計畫

長年支持錄像藝術的西班牙哈恩・內夫肯基金會啟動總金額約新台幣375萬元的「歐亞動態影像委製計畫」，新北市美術館與比利時、芬蘭、韓國等地不同館所合作，將共同進行藝術家提名與評選。

哈恩・內夫肯基金會（Han Nefkens Foundation）為私人非營利組織，創辦人內夫肯是藝術收藏家及藝術贊助者，其基金會以錄像藝術為核心，長期與全球多家重要藝術機構合作，內夫肯今年夏天也獲得新加坡國家藝術理事會頒發傑出藝術贊助人獎。

內夫肯（Han Nefkens）今天向媒體表示，當他還是小孩的時候，他便覺得自己在其他孩子中格格不入，當其他孩子在外面踢足球時，他喜歡去美術館，但仍有希望認識大家、與眾人連結，成立基金會的目的便是希望能夠成為世界的一部分，不必再獨自在屋內。

內夫肯說，他相信藝術是非常能夠串連彼此的管道，此次「歐亞動態影像委製計畫」（Eurasia MovingImage Commission），他希望能夠拉近世界的距離，在越來越趨於極端的現代，以藝術提供更多的對話。基金會過去也與台北當代藝術館合作多年，當他知道新美館開幕時，他便前去洽談合作。

新美館館長賴香伶表示，新美館很榮幸加入這項前瞻計畫。這不僅讓台灣的藝術能量得以參與國際影像創作平台的重要行動，也讓台灣能在共同形塑「歐亞」作為當代多元世界的過程中，留下關鍵的文化座標。

除新美館外，參與計畫的其他3館包含韓國善宰藝術中心、比利時的安特衛普當代藝術館、芬蘭的奇亞斯瑪當代藝術館。委製作品完成後將於4館分別展出，基金會並將委製作品捐贈予合作館所典藏，以建構國際當代影像藝術的支持網絡。

賴香伶透露，已完成歐亞動態影像委製計畫觀察員提名以及初審，首屆獲選藝術家預計於2026年對外公布。