生不如死！11月總人口連23月減少 桃園、新竹、台中逆勢增加

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部10日公布11月戶口統計。截至11月底，台灣人口總數為2,330萬6,085人，與10月相比減少4,768人，已是連續23個月的減少。示意圖／Ingimage
內政部10日公布11月戶口統計。截至11月底，台灣人口總數為2,330萬6,085人，與10月相比減少4,768人，已是連續23個月的減少；與去年同月相比更是減少9萬6,710人。從縣市別來看，人口增加率最高者為桃園市、年增0.75％，新竹縣排名第二、年增0.5％，再其次為台中市0.33％；人口減少最多為金門縣年減2.91％，其次為台北市、年減2.1％，再其次為連江縣2.08％。

從出生來看，今年11月出生數為7,946人，再寫史上新低，估算約每5.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.15‰，較去年同月減少4,611人、年減36.72％，較上月減少1,512人、月減15.99％。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣6.25‰，其次為台東縣5.08‰，再其次為新竹市5.00‰；最低為連江縣1.78‰，其次為基隆市2.84‰，再其次為嘉義縣3.13‰。

從死亡數來看，今年11月人口死亡數為1萬4,771人，平均約每2.9分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為7.71‰，較上年同月減少861人、年減5.51％，較上月減少1,137人、月減7.15%。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣11.81‰，其次為屏東縣11.34‰，再其次為雲林縣10.75‰；最低為連江縣3.57‰，其次為新竹市5.64‰，再其次為桃園市6.02‰。

年齡層來分，今年11月底0至14歲人口數為268萬6,681人，占總人口比率11.53％；15至64歲人口數為1,596萬1,608人，占68.49％；65歲以上人口數為465萬7,796人，占19.99％，已逼近超高齡社會；至於20歲以上人口數則為1,964萬2,698人，占84.28％。

從縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.18％，最低為金門縣7.7％；15至64歲人口比率最高為連江縣73.43％，最低為臺北市63.91％；65歲以上人口比率最高為臺北市24.1％，最低為新竹縣15.02％；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.51％，最低為新竹市79.69％。

