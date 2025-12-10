凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受到大陸冷氣團影響，而周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度，另周六晚間至下周一清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

林定宜說，明（11日）上午迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫降雨，下午開始東北季風稍微增強，北部、東北部、東部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周五、周六（12、13日）水氣較多，周五基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨發生機率，桃園以北、花東有局部短暫降雨，中南部為多雲到晴。

周六白天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢；晚間大陸冷氣團南下，中層仍有水氣，中部以北、宜花有零星降雨。

周日至下周一（14、15日）持續受到大陸冷氣團影響，水氣明顯減少，僅迎風面有零星降雨，中部山區也要注意零星雨勢。

下周二（16日）水氣更少；下周三（17日）緊接另一波東北季風增強，北部、東半部水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫降雨。

溫度部分，林定宜指出，明天下午東北季風南下，並持續影響到周六，各地低溫約16至20度，北台灣降溫明顯，愈晚愈冷，白天北部高溫約24度，入夜後僅17度，中南部則是日夜溫差可達10度以上。

周六下半天開始受到大陸冷氣團影響，而「周日晚間至下周一清晨」為冷氣團影響最強的時候，這段期間轉為乾冷，中部以北、東北部低溫僅12、13度，其他地區14至16度，沿海空曠地區不排除低溫跌至10度以下；下周二冷氣團減弱，各地明顯回溫。

另外，林定宜表示，周六晚間至下周一清晨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。