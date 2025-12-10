快訊

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六起受到大陸冷氣團影響，而周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
周六起受到大陸冷氣團影響，而周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受到大陸冷氣團影響，而周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探10度，另周六晚間至下周一清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

林定宜說，明（11日）上午迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫降雨，下午開始東北季風稍微增強，北部、東北部、東部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周五、周六（12、13日）水氣較多，周五基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨發生機率，桃園以北、花東有局部短暫降雨，中南部為多雲到晴。

周六白天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢；晚間大陸冷氣團南下，中層仍有水氣，中部以北、宜花有零星降雨。

周日至下周一（14、15日）持續受到大陸冷氣團影響，水氣明顯減少，僅迎風面有零星降雨，中部山區也要注意零星雨勢。

下周二（16日）水氣更少；下周三（17日）緊接另一波東北季風增強，北部、東半部水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫降雨。

溫度部分，林定宜指出，明天下午東北季風南下，並持續影響到周六，各地低溫約16至20度，北台灣降溫明顯，愈晚愈冷，白天北部高溫約24度，入夜後僅17度，中南部則是日夜溫差可達10度以上。

周六下半天開始受到大陸冷氣團影響，而「周日晚間至下周一清晨」為冷氣團影響最強的時候，這段期間轉為乾冷，中部以北、東北部低溫僅12、13度，其他地區14至16度，沿海空曠地區不排除低溫跌至10度以下；下周二冷氣團減弱，各地明顯回溫。

另外，林定宜表示，周六晚間至下周一清晨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

冷氣團 東北季風 低溫

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

政院明拍板人工生殖修法草案 代理孕母確定脫鉤處理

行政院會明擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵...

生不如死！11月總人口連23月減少 桃園、新竹、台中逆勢增加

內政部10日公布11月戶口統計。截至11月底，台灣人口總數為2,330萬6,085人，與10月相比減少4,768人，已是...

台灣2025代表字揭曉 「罷」奪冠「詐」居次

惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

