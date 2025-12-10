國家攝影文化中心典藏展 映照80餘年台灣攝影史

快訊

中央社／ 台北10日電

國旗悠揚飄盪不罕見，卻曾是雜誌「不敢刊登」的景象，國家攝影文化中心推出年度典藏展，透過16名攝影家作品，映照80餘年來台灣攝影發展，讓多年封存的照片被更多觀眾看見。

「2025國家攝影文化中心典藏展」開幕式今天舉行，展覽分為「敘事的向度」、「時代的側寫」雙子題。

「時代的側寫」展區聚焦當代藝術風景，也以影像展望未來，日前已在11月搶先開展；「敘事的向度」展區則由前輩攝影家張才的老徠卡相機出發，回顧台灣攝影史的初心。

文化部長李遠致詞表示，近來如「大濛」、「那張照片裡的我們」等台灣電影追尋時代與歷史，此次展覽也呈現攝影家拍到的事件現場，「經常就是只看到那個畫面，就可以回想到某年某月某一個時代發生什麼事情。」

李遠說，展覽收錄作品橫跨時間包含許多影響台灣深遠的事件現場。他還記得「人間」雜誌創刊第1期有張混血兒照片，牽引起美軍在台時期的故事，當時導演楊德昌興奮地告訴他：「我們來拍電影。」後來就拍成了「恐怖分子」，「一張照片的魅力跟影響力是非常大的。」

攝影家蔡明德過去任職「人間」，此次也參展展出「人間現場」系列照片，其中包含他在內湖垃圾山拍攝作品，那是他任職「人間」後第一次專題報導，以影像呈現拾荒者生活之餘，也拍下中華民國國旗飄揚在垃圾山中景象，但那時雜誌並沒有刊登，而是收起來封存好幾年。

蔡明德解釋，國旗就是代表一個國家的事情，尤其在戒嚴時期是非常受尊崇的，在垃圾山中的景象，讓當時雜誌社討論「有些敏感」，「陳映真（『人間』創辦人）當然知道這照片不能用，所以就一直放在抽屜裡。」

「敘事的向度：攝影中的在場與獨白」展及「時代的側寫：攝影觀點的流轉與重構」展即日起在國家攝影文化中心展出。「敘事的向度」展出至2026年5月24日；「時代的側寫」展出至2026年5月3日。

