CRPD第3次國家報告發布 預計115年辦國際審查會議

中央社／ 台北10日電

衛福部今天表示，今天正式發布身心障礙者權利公約第3次國家報告，呈現2020年至2024年逐步落實CRPD的具體成果，展現維護人權決心，並預計明年舉辦國際審查會議。

衛生福利部社會及家庭署今天發布新聞稿表示，本次國家報告已針對第2次國際審查的118點結論性意見逐一檢視，並依據國情提出短、中、長期共472項具體行動，其中已有375項行動達成目標，其餘中長程行動由各部會持續推動落實。

此次國家報告中具體改善成果，社家署表示，包含多項法規已納入合理調整規定，並陸續發布「各機關研訂合理調整指引之原則」、「身心障礙者就業服務合理調整指引手冊」、「身心障礙候選人參與公辦政見發表會合理調整參考指引」等，在各領域積極保障身心障礙者個別障礙需求。

此外，2022年修正精神衛生法，將強制住院許可改由法院裁定，並導入參審制度，朝保障精神病人自由與人身安全前進；2022年出版「台灣易讀參考指南」，引領各機關出版易讀資訊，讓心智障礙者獲得資訊平權；2024年建置手語視訊轉譯服務中心，公私合作解決聽覺或語言障礙者一般性日常生活需求。

為促使身心障礙者在社區自立生活，社家署表示，居家照顧、生活重建、社區居住、日間照顧、家庭托顧、自立生活支持等服務涵蓋率，自2020年的39.28%成長至2024年56.29%，身心障礙者家庭照顧者支持服務據點自2020年31處成長至2024年48處。

另為主動發掘有照顧負荷的身心障礙家庭，社家署自2023年起透過需求評估人員進行高負荷家庭照顧者初篩指標，針對符合初篩指標者進行家庭訪視，並銜接至身心障礙者服務中心持續追蹤及連結家庭照顧者支持服務。

衛福部表示，為徵集在地身心障礙者及民間團體的意見，本次國家報告於各區共辦理11場審查會議。身心障礙者權利公約（CRPD）第3次國家報告的英文版及有聲書、點字版、台灣手語版及易讀版等各種可及性格式，預計於2026年陸續製作完成。明年亦將邀請國際專家來台審查，屆時歡迎身心障礙者、民間團體、國內專家等共同參與。

