政院11日將通過人工生殖修法草案 放寬女女同婚、18歲女性適用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院會11日將討論並預期通過《人工生殖法》修正草案，將現行適用對象從不孕夫妻進一步擴大至女同志配偶與年滿18歲的單身女性。記者林俊良／攝影
行政院會11日將討論並預期通過《人工生殖法》修正草案，將現行適用對象從不孕夫妻進一步擴大至女同志配偶與年滿18歲的單身女性。依草案內容，新納入的族群皆須使用自身子宮與卵子，並在術前接受子女最佳利益評估、完成配偶同意書等程序，以強化親子關係認定與制度完整性。

修法同步放寬資訊揭露範圍，受術者可於療程前得知捐贈者的國籍、血型與膚色；若將來因重大遺傳疾病需器官移植，可經同意查詢捐贈者姓名與聯絡方式。然而，捐贈者選擇權仍不開放。

至於社會討論度較高的「代理孕母」議題，行政院維持與本次修法脫鉤處理。行政院政務委員陳時中表示，相關議題因社會共識尚未成熟，暫不納入此次修法範圍。

陳時中說明，現行人工生殖限於合法登記的不孕夫妻使用，且須因生殖細胞異常無法自然受孕；未來除既有規範外，新草案針對三類族群提出差異化條件，首先是不孕夫妻，須通過子女最佳利益評估；45歲以上需加強醫療檢查，並限定使用太太自身子宮。

其次，同性婚姻中的女同志配偶，須符合《憲法》第748號解釋下的合法婚姻規範，並使用自身卵子與子宮；男同志因涉及代孕議題，暫不納入；第三未婚女性，年滿18歲、適合人工生殖，且使用自身卵子與子宮。

陳時中說，為減少親子關係爭議，草案新增「鞏固親子關係」制度，只要伴侶於術前簽署配偶同意書，親子關係即自動成立，不須再循法院程序確認；即便日後婚姻撤銷或判定無效，親子關係亦不受影響。

此外，陳時中也說，草案強化「血緣知悉權」，未來在受術前可知悉捐贈者國籍、血型及膚色，若子女有重大遺傳疾病需要官移植，可去查詢捐贈姓名和聯絡方式，獲捐贈者同意後即可徵詢其同意揭露的訊息；他提到，受術者不能選擇捐贈對象。

