政院11日將通過人工生殖修法草案 放寬女女同婚、18歲女性適用
行政院會11日將討論並預期通過《人工生殖法》修正草案，將現行適用對象從不孕夫妻進一步擴大至女同志配偶與年滿18歲的單身女性。依草案內容，新納入的族群皆須使用自身子宮與卵子，並在術前接受子女最佳利益評估、完成配偶同意書等程序，以強化親子關係認定與制度完整性。
修法同步放寬資訊揭露範圍，受術者可於療程前得知捐贈者的國籍、血型與膚色；若將來因重大遺傳疾病需器官移植，可經同意查詢捐贈者姓名與聯絡方式。然而，捐贈者選擇權仍不開放。
至於社會討論度較高的「代理孕母」議題，行政院維持與本次修法脫鉤處理。行政院政務委員陳時中表示，相關議題因社會共識尚未成熟，暫不納入此次修法範圍。
陳時中說明，現行人工生殖限於合法登記的不孕夫妻使用，且須因生殖細胞異常無法自然受孕；未來除既有規範外，新草案針對三類族群提出差異化條件，首先是不孕夫妻，須通過子女最佳利益評估；45歲以上需加強醫療檢查，並限定使用太太自身子宮。
其次，同性婚姻中的女同志配偶，須符合《憲法》第748號解釋下的合法婚姻規範，並使用自身卵子與子宮；男同志因涉及代孕議題，暫不納入；第三未婚女性，年滿18歲、適合人工生殖，且使用自身卵子與子宮。
陳時中說，為減少親子關係爭議，草案新增「鞏固親子關係」制度，只要伴侶於術前簽署配偶同意書，親子關係即自動成立，不須再循法院程序確認；即便日後婚姻撤銷或判定無效，親子關係亦不受影響。
此外，陳時中也說，草案強化「血緣知悉權」，未來在受術前可知悉捐贈者國籍、血型及膚色，若子女有重大遺傳疾病需要官移植，可去查詢捐贈姓名和聯絡方式，獲捐贈者同意後即可徵詢其同意揭露的訊息；他提到，受術者不能選擇捐贈對象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言