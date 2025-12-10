快訊

S媽收1驚喜終於笑了看哭網 小S發文「我會繼續前進」為復出埋伏筆

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

一周見四季！入冬首波大陸冷氣團來襲 這時間點恐跌破10度

中央社／ 台北10日電
氣象署表示，13日晚間入冬首波大陸冷氣團南下，14日晚間至15日清晨最冷，中部以北、東北部平地低溫12至14度，局部地區可能不到10度。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
氣象署表示，13日晚間入冬首波大陸冷氣團南下，14日晚間至15日清晨最冷，中部以北、東北部平地低溫12至14度，局部地區可能不到10度。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

氣象署說，13日晚間入冬首波大陸冷氣團南下，14日晚間至15日清晨最冷，中部以北、東北部平地低溫12至14度，局部地區可能不到10度；中部以北3500公尺以上高山有局部降雪機率。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，明天下午開始，東北季風稍增強，各地低溫約攝氏16至20度；高溫部分，北部約24至26度、中南部27至29度，但局部地區易有輻射冷卻，中南部日夜溫差可能達10度以上。

林定宜說，12至13日白天東北季風影響，早晚偏涼；13日晚間起，大陸冷氣團南下，由北而南轉冷，預估最冷的時間是14日晚間至15日清晨，中部以北、東北部平地低溫約12至14度，其他地區14至16度。

他進一步說明，14、15日水氣少，輻射冷卻影響，夜晚、清晨局部地區可能會出現10度以下的低溫；14日整天偏冷，北部白天高溫約14至16度；接著逐日緩升，15日白天約21度、16日白天約24度。

林定宜指出，13日晚間至15日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山有局部降雪的機率。

降雨方面，林定宜提到，明天東北季風略增強，迎風面水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨；12至13日白天東北季風影響，水氣再增，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能有局部大雨或較大雨勢。

林定宜指出，14、15日偏乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；16日冷氣團減弱，氣溫回升，各地大多為晴到多雲；預估17日又一波東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區轉有零星降雨。

他並提醒，明天清晨西半部地區及金門、馬祖，以及12、13日清晨中南部地區，易有局部霧或低雲，影響能見度；明天東半部沿海及恆春半島留意有長浪發生的機率。

冷氣團 東北季風 低溫

延伸閱讀

入冬首波冷氣團周末強襲台灣 氣象署曝最冷時間點 中部高山有望降雪

入冬第1波冷氣團將至 賈新興：苗栗以北下探10度低溫 台北站估12.8度

入冬首波冷氣團要來了 全台大降溫 周末高山追雪注意安全

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

相關新聞

一周見四季！入冬首波大陸冷氣團來襲 這時間點恐跌破10度

氣象署說，13日晚間入冬首波大陸冷氣團南下，14日晚間至15日清晨最冷，中部以北、東北部平地低溫12至14度，局部地區可...

政院明拍板人工生殖修法草案 代理孕母確定脫鉤處理

行政院會明擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵...

台灣2025代表字揭曉 「罷」奪冠「詐」居次

惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(...

行人地獄仍在…前3季行人死亡數比去年同期增4% 交通部揭3肇因

交通部今指出，2025年1至9月交通事故為2084人，為6年來次低，但降幅仍未達到7%目標，行人死亡數263人還比去年同...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。