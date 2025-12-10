發病如被電鑽鑽⋯7旬婦忍三叉神經痛逾20年 三總新型微創治療止痛

三叉神經痛可能一天發作數百次，臉如刀割、爆炸感讓病人不堪其擾，70多歲薛女士，22年前因右側臉頰偶發性疼痛就醫，確診三叉神經痛，雖接受抗癲癇藥物治療，20多年來仍飽受間斷性發作痛苦，她形容臉部有如「被電鑽鑽過」。今年她不堪疾病痛苦，再到三總就醫，以高階影像融合導引射頻燒灼術治療後，解決困擾。

三總醫院整合疼痛治療中心主任徐永吉指出，原發性三叉神經痛逾8成為血管壓迫導致，好發年齡為53至57歲，且病人女性多於男性，發作型態為單側臉部劇烈、陣發性疼痛，時間從數秒鐘至數小時不等。除使用抗癲癇藥物讓神經穩定，當藥物治療成效不佳時，醫療團隊也考慮微創或手術治療，微創治療傷口較小，且恢復時間較快。

不過，徐永吉說，三叉神經痛微創治療高度仰賴影像導引技術，需將治療用細針針尖送至顱底神經孔，若操作不慎或未能即時看見血管組織，恐導致異常出血等併發症，不僅醫師需經過嚴謹訓練才能進行這項術式，要接受這項治療的病人，也經常擔心不已。

三總放射診斷部科主任許一智表示，進行三叉神經痛微創治療時，可利用X光或電腦斷層導引，新型「高階影像融合」技術，可把超音波探頭，疊合於手術前預先拍下的患者顱部電腦斷層影像，醫師在手術過程中，移動探頭就能清楚且即時掌握患者血管組織位置，減少因臉骨阻擋，導致顱底神經定位困難的問題，可將儀器針尖精準刺入病人需要治療的「標註點」。