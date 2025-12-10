路口雙色溫照明助事故降 公路局115年再增逾200處

交通部公路局推動路口雙色溫照明改善計畫，針對轄管省道照明設施，路口更換為白光燈具，路段維持黃光燈具，公路局今天說，今年前8月夜間事故數減少2成，明年再推逾200處調整。

交通部舉辦114年12月份道路交通安全說明會，由公路局副組長謝敏郎報告路口雙色溫照明改善計畫，主要是在公路局轄管省道照明設施，路口更換為白光燈具，路段維持黃光燈具。

針對雙色溫特性，謝敏郎說明，白光路口能有效警示駕駛人並提升專注度，且行人更醒目，可提升行人安全性而黃光路段在雨霧天氣，視線清晰，並降低對環境生態影響且減少光害。

公路局先期在7處試辦，今年5月起配合「強化行人穿越道照明」推動，擴及濱海區、山林區、農業區、工業區，根據統計，177處已改善的路口，在112年與113年夜間時段分別發生140件及138件交通事故，平均每月約11.6件，而自114年完成換裝後，截至114年8月底發生71件，平均每月降至8.875件。

截至114年11月底，公路局已完成275處路口雙色溫照明改善，預計年底將完成300處以上，超越原設定200處目標值。公路局長林福山表示，明年將以推動改善200處為目標，預期實際執行數量應該會更多。

謝敏郎指出，115年將持續追蹤今年度改善完成雙色溫路口夜間交通事故件數，透過改善前後資料比對、現地觀察及用路人回饋，評估改善成效，而成效分析結果將作為省道照明改善參考。