杜拜國際旅客成長5% 攜7創作者拍片拓亞洲市場

中央社／ 台北10日電

杜拜旅遊及商業推廣局今天表示，1到10月杜拜國際旅客達1570萬人次，較去年同期成長5%；為深耕亞洲市場，杜拜攜手7名創作者拍攝杜拜旅遊風景，盼吸引亞洲旅客前往旅遊。

杜拜旅遊及商業推廣局今天與旅遊業者KKday舉辦記者會，根據新聞稿內容，該局與KKday、GoPro推出全新企劃「探索杜拜意想不到的體驗」，不僅祭出優惠，也邀請7名創作者拍片，要讓更多亞洲旅客看到杜拜旅遊魅力。

杜拜旅遊及商業推廣局說，其中藝人KID林柏昇將運用沉浸式的敘事手法，帶領觀眾深入探索沙漠日出、阿拉伯文化課程、傳統市集等體驗，展現杜拜最真實、道地的面貌。

此外，杜拜旅遊及商業推廣局指出，今年1至10月迎來1570萬人次的國際旅客，較去年同期成長5%，旅客熱衷於追求各類深度在地體驗，包括沙漠越野、XLine空中滑索、在老杜拜市集體驗阿拉伯文化等。

KKday表示，根據平台數據，中東旅遊近兩年表現強勁，2024年業績成長300%，2025年1至9月業績更已追平2024全年；其中，杜拜旅遊占比超過60%、穩居領頭羊地位，預計2025年可較去年再成長25%，杜拜將成為KKday亞洲市場會員心目中最具吸引力的中東旅遊勝地。

KKday說，目前亞洲旅客赴杜拜旅遊的模式正明顯轉變，包含停留天數增加，不只轉機，還要深度旅遊，且受惠於航空網絡擴張、簽證政策放寬，讓原本僅中轉杜拜的旅客，現在多選擇停留1至2天進行短期入境，進一步帶動「杜拜過境旅遊」趨勢的快速成長。

歐洲鐵路台灣總代理飛達旅遊日前則宣布，推出Eurail火車通行證（Eurail Passes）限時優惠。飛達旅遊說，Eurail官方已公告，自2026年起，通行證價格將平均調漲約3%。

杜拜 業績

