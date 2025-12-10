小孩怕打針？鼻噴劑流感疫苗成神隊友 如隱形口罩拉長保護降低重症

流感疫情一波波，感覺好像沒停過！現在又有歐日流行H3N2變異K分支來勢洶洶，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院黃立民教授認為，隨著病毒變異，台灣流感疫情的有呈現「全年化」趨勢，面對未來疫情，若家中小朋友害怕打針，可考慮自費使用鼻噴式流感疫苗；首度接種疫苗的孩子，追加第二劑時，可以一個月後補一劑鼻噴式流感疫苗，給小朋友更嚴密的保護。

H3N2變異株「K分支」占國內九成 疫苗匹配度雖受限但仍有效

根據衛福部疾管署統計，去年國內流感併發重症的高峰落在六月，並非一般認知的秋冬；今年則是在九月開學後病例數再度攀升，國際疫情警訊也正在升高。多位全球流感專家示警，這波可能演變為「近十年最嚴重的流感季」。疾管署日前也證實，台灣流感主流病毒株已轉為歐洲與日本流行的 H3N2「K分支」，且占比約九成，由於目前流行的病毒株與本季流感疫苗的匹配度有限，也讓突破性感染案例呈上升趨勢。

黃立民分析，今年夏季台灣先爆發一波 H1N1，進入秋冬後則由 H3N2 接棒，它本來就是變異速度最快、症狀相對較重的流感亞型，「它很容易變來變去，又比較容易造成重症。」現行又有H3N2變異的K分支病毒株，黃立民解釋，由於疫苗的病毒株，是每年二月就決定的，有時候還是會有猜錯的時候，但接種疫苗仍可減輕流感症狀，降低重症風險。

鼻噴式流感疫苗如「隱形口罩」 對變異病毒株有交叉保護力

今年首次開放兒少施打的「鼻噴式流感疫苗」，屬於活性減毒疫苗（LAIV），疫苗從鼻腔進入，與針劑的不活化疫苗（IIV）機制完全不同。「鼻子噴比較像自然感染」，黃立民解釋，病毒多半從鼻腔入侵，因此從鼻黏膜啟動免疫最符合人體防禦邏輯。疫苗噴入鼻腔後，會迅速在黏膜刺激 IgA 抗體，他形容就像在鼻子「戴上一層看不見的口罩」，第一時間擋住入侵的病毒。

面對不同的病毒株，鼻噴式疫苗較具交叉保護效果。黃立民解釋，鼻噴式流感疫苗使用的是「整顆活性減毒的病毒株」，包含血球凝集素（HA）、神經胺酸酶（NA）及其他結構蛋白。「噴整顆病毒，免疫反應比較廣。」會讓身體產生三重免疫反應，同時啟動黏膜抗體、血清抗體與 T 細胞記憶，如同「前線中央聯手」保護機制。相較之下，針劑的不活化疫苗只有「血球凝集素」，主要刺激血液中的抗體，少了在第一線黏膜的保護力。根據今年真實世界資料，英國兒童接種鼻噴式流感疫苗，儘管病毒株變異，兒童因流感急診或住院風險降低超過70% 。

避免免疫空窗期 鼻噴式流感疫苗有8至12個月保護力

目前流感已有「全年化」趨勢，黃立民認為，針劑疫苗的抗體通常會在施打後三到四個月大幅下降，容易出現免疫空窗期。鼻噴式流感疫苗能誘發保護力更強的免疫 T 細胞反應，保護力可達8至12個月，他指出，「T 細胞一般可以持續八個月到一年，所以保護效果會比較持久。」

鼻噴式流感疫苗在歐美已行之有年，在台灣目前開放於2歲以上至未滿18歲的兒童與青少年，黃立民建議，今年尚未施打流感疫苗的可以直接自費選擇鼻噴式流感疫苗；若首度施打流感疫苗的孩童需於當季接種兩劑，或父母評估孩子免疫需要，建議可在一個月後自費追加一劑鼻噴式流感疫苗「強化保護」，接種前須請醫師評估是否適用。