行人地獄仍在…前3季行人死亡數比去年同期增4% 交通部揭3肇因
交通部今指出，2025年1至9月交通事故為2084人，為6年來次低，但降幅仍未達到7%目標，行人死亡數263人還比去年同期增加4%。交通部分析，9月過往為死亡波動較大的月份，10月後翻轉呈現下降，目前行人路口死亡數減少，但路段上行人死亡數增加，肇因包含緊張恍神、行人違規穿越、不當駕駛等。
交通部今召開12月份道路交通安全說明記者會，交通部政務次長陳彥伯說明，根據統計，今年1到9月因交通事故死亡有2084人，是自2019年以來次低，較2024年減少83人死亡，降幅3.8%。雖然交通事故死亡數減少，但整體交通事故表現仍需努力。
陳彥伯指出，今年1至9月行人死亡達263人，較去年增加10人；另外，高齡者死亡數為883人，比去年減少28人，兒少死亡47人，也較去年同期減少6人。
交通部路政及道安司長吳東凌表示，今年1至9月30日死亡相較2024年及2023年均呈現減少趨勢，但仍未達成降低7%目標，後續需持續努力，朝向死亡降低7%目標邁進。
吳東凌指出，今年1至9月行人死亡雖有成長趨勢，但統計今年1至10月行人A1類死亡統計為169人，較2023年下降8.6%，主要是往年9月都是交通死亡波動較大月份。
但10月出現翻轉，其中，行人死亡下降幅度已達標縣市，包含台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣。
吳東凌說明，行人死亡分成路口及路段2部分，交通部這幾年推動路口停讓，2023年路口行人30日死亡肇事率為53.6%，2024年為50.2%，2025年為46.3%，每年約下降3至4%，顯示行人路口保護效果已有成效，死亡人數降得較慢，但路段行人死亡增加，其中高齡者占55.6%、兒少9.6%，其他為34.9%。
針對路段行人死亡肇因，吳東凌分析，其中恍神緊張占24.3%，行人未依標誌標線穿越馬路有16.2%，不當駕駛13.4%。
吳東凌表示，高齡者穿越馬路是很危險的行為，人若被汽機車撞到，傷亡程度高，呼籲行人不要穿越馬路，後續將透過路老師講學及溝通，宣傳高齡者過馬路還是要透過路口斑馬線，不要違規穿越馬路，另也表示高齡者過馬路將是下一波宣傳重點。
