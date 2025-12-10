國健署轉型 推動慢性病防治與社會處方

快訊

中央社／ 台北10日電

衛生福利部改組，國民健康署隨之轉型，移出兒童預防保健、銀髮族健康相關業務，將專注以「健康台灣」為核心，強化癌症與慢性病防治等，推廣「社會處方」甚至宣導「健康幣」，並專責處理氣候健康風險議題。

衛福部明年改組，包含新成立「兒少及家庭支持署」、因組織重整誕生的「長照及社會發展署」，國民健康署業務也將大洗牌。

衛福部長石崇良接受中央社專訪時表示，因應兒家署的成立，原本屬於國健署的兒童早期療育、兒童預防保健等業務將正式移交至兒家署。未來涉及兒童成長所需、跨部會合作的健康促進議題，如兒童肥胖、防治近視，由兒家署統籌，盼有效改善兒少健康問題。

同時，國健署原負責的銀髮族健康促進業務，也將劃分至「長發署」。石崇良說，國健署職掌將重新調整，未來將以總統賴清德的「健康台灣」理念，推動包括癌症防治、慢性病防治、場域健康促進，及菸品與健康危害物質防治等。

其中民眾較不熟悉的「場域健康促進」概念，石崇良說明，就是強調預防勝於治療，不論在什麼場合、活動，「不要等到生病後才就醫，而應該在前端介入」，從社區著手改善生活型態，把健康觀念帶入日常。

石崇良構想中的國健署未來業務就是導入「社會處方」的概念，包含運動、營養介入、文化藝術、音樂活動，甚至「綠色處方」，鼓勵人們走入大自然，透過多元的社會活動連結，讓民眾能在高齡社會中維持更長的健康歲月。盼跨部會合作，結合「健康幣」宣導，讓全民一起動起來。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，世界衛生組織強調應加大公共衛生投資，2020年「公共衛生師法」通過後，公共衛生師制度上路，石崇良認為，政府應善加運用這股新興人力。國健署將新增「公共衛生科」，協助公共衛生師建立清晰的職涯與運用模式。

不論是醫療韌性、藥物韌性或社會韌性，石崇良強調，公共衛生都是最重要的「地基」，是國健署未來的核心任務。公共衛生著重的是「群體健康」，不同於醫療院所中的醫事人員，公衛師主要在社區等場域，面對整體族群的健康問題，期待這股新興人力為社區健康助力。

國健署還有個新任務，就是面對氣候變遷帶來的健康衝擊。石崇良說，全球現今面臨3大挑戰，分別是新興傳染病、高齡化與氣候變遷。前兩者分別由疾管署與未來的長發署負責，但氣候變遷對健康的影響巨大，須有一個衛政單位承擔。

石崇良進一步說明，國健署未來將成為跨部會整合、專責氣候變遷健康議題的窗口，包括社區教育與政策推動，如高溫健康調適等，都是未來任務的重點。

