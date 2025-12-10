衛福部將成立兒家署 涵蓋健康等4範疇顧好小孩

台灣新生兒已連9年負成長，小孩生得少更要顧好，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」專責照顧兒童，部長石崇良指出，兒家署預計涵蓋健康、福利早療、托嬰托育、保護等範疇。

據內政部統計，2024年新生兒13萬4856人，較2023年減少715人，比2022年新生兒13.8萬人還低，龍年效應消失，出生人數續寫歷史新低，少子女化已成國安危機。

賴總統11月中旬在「健康台灣深耕」論壇中，宣布衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構，不僅在兒童醫療服務上加強，更要接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。

現行兒童相關業務散落在各司署，石崇良在中央社專訪指出，未來希望把兒童健康到早期療育、兒童福利、托嬰、托育、兒童保護等政策，通通都整合在一起，且兒童缺少不了家庭，所以家庭支持也很重要。

石崇良說明目前規劃，預計將分成四大範疇，第一塊是成立兒童健康組，將原本國民健康署的兒童預防保健的業務移進來，包括成長所需的健康促進相關政策等，這部分同時涉及未來跨部會合作，比方說兒童肥胖、視力等健康重要議題。

考慮到兒童發展、早期療育與家庭及兒童福利都相關，擬將合併成一個區塊。石崇良表示，還有一塊是現在需求越來越高的托嬰托育服務，將把相關業務從社會及家庭署中移過來，最後一塊拼圖是納入保護服務司的「兒童保護」業務。

石崇良並坦言，台灣兒童有幾項指標「不太好」，近視率、肥胖率、齲齒率都很高，以及近年常談到的兒少自殺率、網路成癮性等心理健康問題。其中，兒童肥胖、營養、視力等議題，都會歸到兒家署掌理。

由於心理健康自有一套體系，口腔健康司主責整體口腔健康問題，因此兒童齲齒、心理健康這兩個範疇仍會先由口腔健康司、心理健康司處理。

「距離上一次組織改造也10幾年了。」石崇良表示，衛福部前身是行政院衛生署，2013年配合行政院組織改造升格改制，現在外在整體大環境都在改變，希望朝以人為中心的方向，進行第二次組織改造，包括成立兒家署等，行政院會通過後就會正式啟動。