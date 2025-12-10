快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

衛福部將成立兒家署 涵蓋健康等4範疇顧好小孩

中央社／ 台北10日電

台灣新生兒已連9年負成長，小孩生得少更要顧好，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」專責照顧兒童，部長石崇良指出，兒家署預計涵蓋健康、福利早療、托嬰托育、保護等範疇。

據內政部統計，2024年新生兒13萬4856人，較2023年減少715人，比2022年新生兒13.8萬人還低，龍年效應消失，出生人數續寫歷史新低，少子女化已成國安危機。

賴總統11月中旬在「健康台灣深耕」論壇中，宣布衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構，不僅在兒童醫療服務上加強，更要接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。

現行兒童相關業務散落在各司署，石崇良在中央社專訪指出，未來希望把兒童健康到早期療育、兒童福利、托嬰、托育、兒童保護等政策，通通都整合在一起，且兒童缺少不了家庭，所以家庭支持也很重要。

石崇良說明目前規劃，預計將分成四大範疇，第一塊是成立兒童健康組，將原本國民健康署的兒童預防保健的業務移進來，包括成長所需的健康促進相關政策等，這部分同時涉及未來跨部會合作，比方說兒童肥胖、視力等健康重要議題。

考慮到兒童發展、早期療育與家庭及兒童福利都相關，擬將合併成一個區塊。石崇良表示，還有一塊是現在需求越來越高的托嬰托育服務，將把相關業務從社會及家庭署中移過來，最後一塊拼圖是納入保護服務司的「兒童保護」業務。

石崇良並坦言，台灣兒童有幾項指標「不太好」，近視率、肥胖率、齲齒率都很高，以及近年常談到的兒少自殺率、網路成癮性等心理健康問題。其中，兒童肥胖、營養、視力等議題，都會歸到兒家署掌理。

由於心理健康自有一套體系，口腔健康司主責整體口腔健康問題，因此兒童齲齒、心理健康這兩個範疇仍會先由口腔健康司、心理健康司處理。

「距離上一次組織改造也10幾年了。」石崇良表示，衛福部前身是行政院衛生署，2013年配合行政院組織改造升格改制，現在外在整體大環境都在改變，希望朝以人為中心的方向，進行第二次組織改造，包括成立兒家署等，行政院會通過後就會正式啟動。

石崇良 行政院 衛生署

延伸閱讀

預算降、每天時數不足1小時 衛福部：資源重疊不支持身障個人助理入法

立院審查身障法草案 手語、聽打老師現場即時「翻譯」

眼科醫禁做腹部整形！石崇良拋醫美手術「指定專科」 將公布診所資格

放行家醫科做醫美手術挨批政策轉彎 衛福部長石崇良：我個人並不支持

相關新聞

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

「罷」成年度代表字 區桂芝：執政黨不停止全民不安繼續擴大

聯合報主辦「台灣2025代表字大選」，今揭曉票選結果，高中老師區桂芝等人推薦的「罷」字以1萬5084票獲選，票數是第二名...

台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意...

3張門票換鄭習會？雙方均否認 綠：國共異口同聲欺騙台灣

媒體報導，「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京提出三項條件；對此中國國台辦表示「無中生有」。民進黨發言人吳崢說，中國國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。