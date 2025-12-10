中風9年協助穩步行走 部基獲贈「下肢外骨骼機器人」復健福音

50多歲中風9年林先生要靠輔具才能行走，經過1個半月「下肢外骨骼機器人」協助復健訓練後可以穩步行走，對於平衡、行走及上下樓梯都有明顯的改變感受。緯創醫學科技公司與台北101捐贈衛福部基隆醫院1套下肢外骨骼機器人，成為復健者福音。

緯創醫學科技公司董事長黃俊東及台北101董事長賈永婕捐贈衛生福利部基隆醫院一套下肢外骨骼機器人，今辦理捐贈儀式，由部基醫院林三齊院長代表受贈，基隆副市長邱佩琳到場。

黃俊東表示，對於許多行動不便的患者來說，如果能夠藉由醫學科技的輔助來復健，讓他們重拾行動力，有朝一日能夠再上山下海， 這是莫大動力與鼓舞。捐贈價值約300萬元由緯創研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」，希望由台灣頭起步走，號召台灣各界社會善心人士與團體響應加入「一馬當先 keeogo勸募計畫」。

邱佩琳說，透過這項新進的醫療設備，不僅能讓市民朋友得到更好的醫療輔助，更省去舟車勞頓的成本至雙北就醫。

林三齊表示，基隆醫院成為基隆第一家使用下肢外骨骼機器人來輔助病人行走訓練的醫院，在物理治療師的專業操作下，下肢外骨骼機器人可以提供病人更穩定的下肢支撐，使訓練過程更安全、更有效率。

復健科病友林先生示範穿戴下肢外骨骼機器人，50多歲林先生中風發病9年，右側肢體無力，在復健科接受復健治療，雖然可以使用輔具行走，但步態明顯不穩且行走距離有限。