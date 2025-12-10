睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

陳世璽醫師在臉書粉專指出，鼻子擁有呼吸、過濾保護以及嗅覺三大重要功能，是人體的第一道防線。若習慣用嘴巴呼吸，空氣未經鼻腔過濾與調節便直接進入體內，容易引發呼吸道感染。此外，經口呼吸無法讓身體獲得充足氧氣，導致白天精神不濟、昏昏沉沉；夜間睡眠時，張口呼吸更會造成舌頭後倒，引發打鼾或睡眠呼吸中止症。更令人意想不到的是，長時間用嘴巴呼吸會加速唾液揮發，在缺乏唾液保護的口腔環境下，異味與蛀牙便會接踵而來。

陳世璽進一步分析造成張口呼吸的常見原因，除了鼻塞（如鼻中膈彎曲、鼻過敏、腺樣體肥大等）之外，齒列不正或暴牙等顱顏異常，也會讓人難以閉口。值得注意的是，部分民眾因覺得用嘴巴呼吸較輕鬆，久而久之養成不良習慣，導致顏面肌肉鬆弛，形成惡性循環；而處於焦慮、壓力大時，人也容易出現張口呼吸的代償反應。唯有在劇烈運動需要大量氧氣交換時，用嘴巴呼吸才屬於正常的生理現象。

若想改善張口呼吸的壞習慣，陳世璽也提出了4招改善建議：