快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

聽新聞
0:00 / 0:00

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

聯合新聞網／ 綜合報導
張口呼吸不僅容易讓病菌長驅直入，還會因唾液揮發導致蛀牙與口臭。示意圖／ingimage
張口呼吸不僅容易讓病菌長驅直入，還會因唾液揮發導致蛀牙與口臭。示意圖／ingimage

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

陳世璽醫師在臉書粉專指出，鼻子擁有呼吸、過濾保護以及嗅覺三大重要功能，是人體的第一道防線。若習慣用嘴巴呼吸，空氣未經鼻腔過濾與調節便直接進入體內，容易引發呼吸道感染。此外，經口呼吸無法讓身體獲得充足氧氣，導致白天精神不濟、昏昏沉沉；夜間睡眠時，張口呼吸更會造成舌頭後倒，引發打鼾或睡眠呼吸中止症。更令人意想不到的是，長時間用嘴巴呼吸會加速唾液揮發，在缺乏唾液保護的口腔環境下，異味與蛀牙便會接踵而來。

陳世璽進一步分析造成張口呼吸的常見原因，除了鼻塞（如鼻中膈彎曲、鼻過敏、腺樣體肥大等）之外，齒列不正或暴牙等顱顏異常，也會讓人難以閉口。值得注意的是，部分民眾因覺得用嘴巴呼吸較輕鬆，久而久之養成不良習慣，導致顏面肌肉鬆弛，形成惡性循環；而處於焦慮、壓力大時，人也容易出現張口呼吸的代償反應。唯有在劇烈運動需要大量氧氣交換時，用嘴巴呼吸才屬於正常的生理現象。

若想改善張口呼吸的壞習慣，陳世璽也提出了4招改善建議：

1.改善鼻塞問題：尋求耳鼻喉科醫師評估檢查，排除過敏或結構性問題。

2.口腔與牙齒評估：平時保持良好口腔衛生，若有嚴重齒列不正導致嘴巴難以閉合，應諮詢牙科醫師進行治療。

3.有意識的呼吸訓練：時刻提醒自己「閉上嘴巴、經鼻呼吸」，睡覺時也可輔以「閉嘴貼布」，防止夜間嘴巴不自覺打開。

4.口咽肌肉力量訓練：透過特定訓練強化顏面與口腔肌肉的力量，幫助嘴巴自然閉合，找回健康的呼吸方式。

呼吸道 打呼 肌肉 蛀牙 口臭

延伸閱讀

影／連撞機車、轎車、貨車和垃圾車 肇事男酒測數值0 但毒駕快篩陽性

以為只是胃酸逆流…男子連續嗆咳5個月 一驗竟確診肺癌第3期

喉嚨痛時可以吃火鍋嗎？耳鼻喉科醫師建議先忍住，非要吃遵守3原則

快30歲才知耳鼻喉科能幫掏耳屎…他腦補療癒畫面 網一語戳破：醒醒吧

相關新聞

政院明拍板人工生殖修法草案 代理孕母確定脫鉤處理

行政院會明擬討論、通過「人工生殖法」修正草案，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵...

台灣2025代表字揭曉 「罷」奪冠「詐」居次

惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(...

行人地獄仍在…前3季行人死亡數比去年同期增4% 交通部揭3肇因

交通部今指出，2025年1至9月交通事故為2084人，為6年來次低，但降幅仍未達到7%目標，行人死亡數263人還比去年同...

海洋溫差發電案 環評補正再審

環境部昨召開花蓮和平海洋溫差發電計畫審查，本案也是國內首座海洋溫差發電開發案。但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

發病如被電鑽鑽⋯7旬婦忍三叉神經痛逾20年 三總新型微創治療止痛

三叉神經痛可能一天發作數百次，臉如刀割、爆炸感讓病人不堪其擾，70多歲薛女士，22年前因右側臉頰偶發性疼痛就醫，確診三叉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。