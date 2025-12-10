「全家」邀12大團隊打造「2025移民工文化節」 13日三創園區登場

迎接12月18日「國際移民工日」，全家便利商店攜手移工教育組織One-Forty，於12月13日推出全台首創「2025移民工文化節」，活動將串聯來自零售、公益、文化、藝術、餐飲等12個東南亞文化相關團隊，以城市為舞台，呈現在台移民工的文化、語言、創作與生活日常，堪稱2025年末最獨特的東南亞文化慶典。

「2025移民工文化節」將於本周六（12月13日）上午11點至晚上9點於台北三創生活園區一樓中心廣場登場，活動以「島嶼共聚，家在這裡」為活動核心，串聯東南亞文化市集、舞台演出、南洋手作坊、東南亞文化交流體驗站、「全家」移民工友善特展5大亮點，展現台灣與移民工共同生活的島嶼樣貌；現場亦推出「你好，一起家在這裡」限定活動，邀請民眾以印尼、越南、泰國、菲律賓4國語言說出「你好」，即可領取限定好禮，讓大眾以更直觀、沉浸的體驗接觸東南亞文化。此外，「全家」智慧零售車FamiMobi再度化身「多元文化快閃店」，活動當天，明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元優惠，更有多項東南亞進口商品買一送一。

「全家」以便利商店為起點，自2024年起攜手深耕東南亞移工教育的非營利組織One-Forty推動「全家一起友善移民工計畫」，持續深化便利商店做為在台移工與新住民「第三生活空間」角色。適逢12月18日「國際移工日」前夕，「全家」攜手One-Forty、賽珍珠基金會、全盈+PAY等夥伴，於12月13日共同舉辦第一屆「2025移民工文化節」，更邀集新住民女性培力組織「南洋台灣姐妹會」、多元文化教育品牌「赴憶文化」、印尼草本茶飲「DayDayJamu」、新創餐飲品牌「島嶼上的飯桌」、菲律賓餐酒館「瑪亞餐酒Maya Bistro」、泰式料理品牌「泰嘟嘟ไทย ต๊กุ ต๊กุ」、泰式手工藝品牌「Chimmuwa」及越式料理餐廳「士杏坊」等12大團隊，以跨界合作打造全台首屆島嶼級文化派對，邀請大眾在城市中與移民工相遇、交流與理解，象徵多元族群友善從「全家」延伸至「全民」，讓多元與共融成為台灣最美的日常風景。

為呈現移民工在台的真實日常，「全家」與One-Forty從味覺、藝文到生活創作多元面向，邀請移民工共同規劃、打造「2025移民工文化節」，展現東南亞文化的多元與活力。「東南亞文化市集」集結印尼、越南、泰國與菲律賓4國美食與職人手作，共同帶來家鄉風味與城市創作，包含道地的印尼草本飲品Jamu、傳統菲律賓甜點Halo-Halo、別具滋味的泰國街邊國民小吃Pandan Cake香蘭甜糕、越南家鄉味越式法國麵包，讓民眾以味蕾走入東南亞的生活記憶。

「2025移民工文化節」有吃、有喝，還能欣賞表演瞭解多元文化。「島嶼共聚舞台」由移民工、新住民與新二代接力演出，從12月13日上午11點起至晚間9點不間斷，囊括新二代歌手桃子A1J與黃宇寒、齊舞飛揚舞蹈團、印尼空中大學舞團Uters Dancer，更將播映《我們回家吧．跟著印尼移工回家》印尼特輯，透過音樂、影視、舞蹈與服飾展演，展現跨國文化的獨特性，讓民眾直接感受東南亞文化的節奏與美學。現場更推出「你好，一起家在這裡」限定挑戰，只要以印尼、越南、泰國或菲律賓語說出「你好」，即可集章兌換限定好禮。

不可錯過的還有「南洋手作坊」，由賽珍珠基金會、南洋台灣姐妹會與赴憶文化攜手規劃，邀請移民工與新住民老師親自授課，打造具生活溫度的「文化共學體驗屋」。8場體驗課程涵蓋手作香包、印尼蠟染、越南斗笠彩繪、馬來西亞沙包DIY、越南桌遊，操作門檻親切，大小朋友都能輕鬆參與體驗。

「東南亞文化體驗站」則規劃5大互動攤位，首次邀請民眾以遊戲、服飾與影像與移民工直接交流。印尼移工Mila主理的「印尼傳統服飾攤」，展示其將印尼蠟染融入日常穿搭的服飾美學，亦開放現場體驗造型；「東南亞傳統文化攤」則帶來印尼遊戲「Congkak播棋」與菲律賓竹搖樂器「安格隆」，透過遊戲互動認識東南亞生活節奏；「移工攝影攤」展示One-Forty歷年移工攝影展作品，並邀請得獎移工分享其眼中的台灣日常；「全家珍愛新住民」則由賽珍珠基金會分享「全家」南海店的新住民友善就業故事，現場互動還可獲得越南藺草吸管；此外，民眾在現場與移工或新住民朋友合照並標註指定Hashtag就能獲得限量神秘好禮。