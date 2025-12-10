調車員遭撞「月底前完成調查」 台鐵檢討作業SOP採「車動、人不動」

台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車員本月5日遭列車撞擊送醫不治，交通部鐵道局啟動調查，台鐵公司表示，因監視影像遭遮蔽，無法確認調車員為何從車上掉落，後續將持續調查、釐清，同時也檢討SOP，要求調車作業時採「車動、人不動」作法，預計調查到告今年底出爐。

台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車工本月5日於花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。

台鐵公司總經理馮輝昇今出席屏東車站都更案簽約儀式，會後接受聯訪時說明，這起意外是12月5日發生在花蓮站水泥調車場的職災事故，已有初步的調查內容。

當天上午9時50分，調車員正在進行調車作業；10時07分現場負責指揮調度人員，發現調車員並未出現在他應該出現的位置，立刻通報救護車，並於約10時40分送抵慈濟醫院，最後該調車員因傷勢嚴重不幸離世，後續已對家屬進行關懷慰問，檢察官也介入調查。

馮輝昇表示，目前分為2部分進行，一部分是家屬的慰問與員工撫卹；另一部分是檢討調車作業本身，由職業安全室、運輸安全處及營運安全處持續調查。

根據影像資料已有初步分析，但調車員最後落車的影像，以及為何從車上掉落下來的原因，因列車遮擋不夠清楚，因此需進一步釐清，需透過訪談或其他可能的影響輔助確認當時的狀況。同時，台鐵也已重新檢討SOP，思考如何提升作業場域的安全，確保所有調車員的作業安全是首要工作。

馮輝昇進一步指出，目前要求所有調車作業時，採「車動、人不動」作法，避免在車上移動，提高安全性，此外，調車場整體場域也會重新檢討，並需與廠商討論，相關檢討措施將持續推進，也會盡速釐清原因，採取具體行動，避免調車作業事故再發生。

外界關心調車員訓練方式專業性不足，台鐵產工也認為應考慮讓「師徒制」退場，馮輝昇說，員工訓練分為學科與術科2部分，學科讓員工了解作業程序，術科則是現場實作練習。

馮輝昇表示，先前發生事故後，台鐵經檢討後採用教練制（coach），為國外常見方式，由資深老師傅或主管帶領新進員工，把SOP轉化成日常工作中可遵循的行為，認為師徒制並非不好，因為由有經驗的人員帶領實際操作，對技術熟練度確實有幫助。

馮輝昇指出，目前台鐵已做3件事，包含教材標準化，確保所有人看到的內容一致；教材數位化，透過影片讓新進人員能更快理解正確作業方式；建立資料庫，把老師傅與退休員工請回來當作講師、傳授經驗。盼藉此讓所有員工熟悉正確、安全的調車作業方式。

至於調查報告何時出爐？馮輝昇表示，調車員於當天9時50分進行作業，10時07分就已完成調車工作，當時是正準備前往下一項調車任務時發生職災，因此會詳細調查動機、原因與過程，並在完成後向鐵道局提出內部調查資料，依目前進度，內部報告預計會在今年12底前完成。