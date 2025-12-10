愛爾麗醫療集團 『首』先宣告落髮解方新標準

愛爾麗集團-常如山董事長、韓流女神 Jessica 鄭秀妍、愛爾麗集團-劉貞華總經理(由左至右) 攜手開啟頭皮再生新時代。 圖／愛爾麗集團

青春美麗新篇章 從「頭」開始！

愛爾麗集團引進 DR.SCALP 絲客富韓國頭皮養護專科 韓星 Jessica 鄭秀妍分享日常髮肌保養心法

在外在形象逐漸受重視的今日，「頭皮健康」已成為許多人關注的日常保養話題。愛爾麗集團正式導入來自韓國、具備多年專業經驗的 DR.SCALP 絲客富頭皮養護專科，以系統化的頭皮清潔與保養流程，協助民眾在日常生活中更容易維持頭皮的舒適與清爽狀態。

頭皮保養崛起：從日常開始的健康管理

現代人因造型、環境、壓力與作息等因素，常讓頭皮承受負擔，而頭皮作為髮絲的生長環境，其狀態與整體外觀息息相關。許多人過去只關注髮絲，卻忽略頭皮本身也需要定期清潔、平衡油脂與補充所需養分。

台灣氣候潮濕悶熱，使得頭皮容易感到不適或黏悶，因此愈來愈多人開始尋找「日常可維持的頭皮管理方式」。DR.SCALP 以韓國多年的頭皮保養經驗為基礎，引進專業級清潔流程、調理課程與居家保養產品，希望提供消費者一套更有規律、也更容易落實的頭皮保養方式。

LINE_ALBUM_醫生。 圖／愛爾麗集團

DSK-21 專業科技協助維持頭皮狀態的穩定性

DR.SCALP 絲客富韓國落髮專科的核心特色來自其具代表性的 DSK-21 專利複合配方科技，此技術是品牌多年研究所建立的頭皮保養基礎。透過完整的檢測流程、調理步驟與專業保養流程，讓頭皮在清潔、平衡與保護三方面能更有系統地維持良好狀態。

此套流程著重於：

• 頭皮清潔與油脂平衡的日常維持

• 協助頭皮減少外在因素造成的不適感

• 加強頭皮屏障，使其在日常環境中保持穩定

• 維持毛髮根部的健康環境

韓星 Jessica 鄭秀妍分享頭皮保養儀式：頭皮也是皮膚的一部分

活動現場邀請到韓星 Jessica 鄭秀妍 擔任嘉賓，她以多年表演與造型經驗，分享自己如何在繁忙生活中維持頭皮清爽與舒適。

Jessica 表示：「頭皮就像臉部肌膚一樣，是需要被細心照顧的。若能讓頭皮保持穩定狀態，整體造型也會更完整。」她分享自己的日常方法，包括確實清潔、溫和按摩以及使用適合的保養品，並強調「規律」才是維持良好狀態的關鍵。

她也提到，若民眾不知道如何開始頭皮保養，不妨到專業場所做基本檢測，了解自己的頭皮狀態，再搭配適合的居家保養方式。

愛爾麗醫療集團獨家引進 DR.SCALP韓國落髮專科 喚醒「頭皮新生」關鍵密碼。 圖／愛爾麗集團

愛爾麗導入完整流程：建立頭皮日常保養的新標準

此次愛爾麗集團導入 DR.SCALP 的完整系統，包括檢測、清潔、頭皮調理課程與居家保養產品等，協助民眾以更簡單且容易維持的方式，建立規律的頭皮保養習慣。

愛爾麗集團期望透過專業團隊的指導，讓更多人了解頭皮保養的重要性，並能依照自身狀態選擇適合的方式，打造輕鬆、友善且能持續執行的頭皮管理體驗。