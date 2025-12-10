嘉義醫院智慧監測助攻居家急症 93例完治成效亮眼

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉醫導入IoT遠端監測，居家急症照護升級。左起嘉義醫院秘書劉紫娟、副院長周上琳、院長莊仁賓、泰博科技公司 專案經理陳信宏、護理科主任洪毅芳、居家護理長王紫緹。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院推動「在宅急症照護計畫」，導入IoT遠端生命徵象監測系統，讓病人在家即可即時量測血壓、血氧、體溫與脈搏並自動上傳雲端，醫療團隊可迅速判讀病況、提升照護效率。計畫推動以來累積收案93例、完治率達96%，名列南區在宅急症照護團隊前段班。院長莊仁賓表示，智慧科技的加入，不僅降低再入院率，也讓長輩能在家安心接受專業醫療，落實安全、無縫的在宅照護。

嘉義醫院響應衛生福利部中央健康保險署推動的「在宅急症照護計畫（Hospital at Home, HAH）」，透過跨專業團隊合作與智慧科技整合，讓病人在居家或長照機構中即可獲得即時、安全且具醫院等級的醫療照護。為提升照護效率，嘉義醫院導入IoT（Internet of Things）遠端生命徵象監測系統，病人可於家中輕鬆量測血壓、血氧、體溫、脈搏等數據，資料立即自動上傳雲端平台，醫療團隊可持續監測並立即做出臨床判斷。

IoT技術應用大幅縮短過去需仰賴家屬量測並回傳資訊的時間差，有效降低急診送醫與再入院率，讓照護更即時、更精準。嘉義醫院居家護理團隊指出，科技輔助使醫護能及早掌握病情變化、提前預警，減少病況惡化風險，讓家屬與病人更具安心感。

在宅急症照護計畫自推動以來，嘉義醫院累積收案達93例，其中泌尿道感染39例、軟組織感染42例、肺炎12例，完治率高達96%，治療成效卓越，並榮列南區在宅急症照護團隊第二名，充分展現醫療專業與社區照護能量。

院長莊仁賓表示，科技讓照護變得更智慧，希望在科技背後仍保留醫療最溫柔的核心與守護生命的初心。未來嘉義醫院將持續深化智慧醫療應用，並擴大與基層診所及長照機構合作，強化社區醫療網絡，打造讓急症感染長輩能安心在家痊癒的完整照護模

嘉醫導入IoT遠端監測，居家急症照護升級。圖／嘉義醫院提供
嘉醫導入IoT遠端監測，居家急症照護升級。院長莊仁賓（左）、泰博科技公司 專案經理陳信宏（右）。圖／嘉義醫院提供
嘉義 團隊 病人

