迎戰超高齡社會 行政院 AI 新十大建設導入智慧醫療

迎戰超高齡社會，「AI新十大建設」將與「健康台灣」深度結合，藉由數位科技全面革新醫療服務。國發會10日舉辦「行政院第15次公共治理協調會報」，國發會指出，AI賦能將具體推動智慧醫療的創新應用，從強化資安治理到打造跨院資料互通平台，目標是讓都會與偏鄉都能享有即時、無縫接軌的智慧健康體系。

「行政院公共治理協調會報」是由國發會於2014年創設，為中央政府與地方政府之間溝通協調及互動的重要機制，透過每年召開，強化中央與地方的夥伴關係，傳達國家重要施政方針，針對跨域治理相關議題討論與經驗交流，強化中央與地方對重大施政的雙向互動。

發會主委葉俊顯指出，人工智慧（AI）是台灣引領未來發展的重要關鍵，故政府全力推動「AI新十大建設」。藉由AI賦能，積極推動智慧醫療的創新應用，將具體實現都會與偏鄉的醫療平權，以落實總統均衡台灣的理念。

葉俊顯表示，「台灣正迎來超高齡社會的挑戰，我們必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。另為具體實現都會與偏鄉的醫療平權，政府已推動次世代數位醫療平台及基礎建設，全面布局AI從臨床應用、遠距照護到偏鄉醫養的整合運用，讓偏鄉、長照族群與慢性病患者可獲得更即時、無縫接軌的照護，以積極落實總統均衡台灣的理念」。

在專題演講中，健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以「健康台灣的願景與推展」為題，分享了國家在健康促進與全民健康政策方面的重要進展。國發會引用陳志鴻說法指出，「健康台灣」政策正逐步落實，未來將以智慧醫療、綠色轉型與醫療韌性為核心，推動永續醫療體系。包括推動國家癌症防治計畫、落實三高防治計畫、強化全民心理健康、結合科技打造智慧醫療體系，以及優化全民健保的永續發展，這五大支柱將成為未來醫療體系改革的基石。